Henry Cavill si prepara a tornare come Superman, ma non in Man of Steel 2

giovedì 28 maggio 2020

Warner Bros. starebbe discutendo con Henry Cavill per un suo potenziale ritorno nell'Universo Esteso DC.

Il sito Deadline riporta trattative in corso tra Henry Cavill e Warner Bros. per un ritorno di Cavill nei panni di Superman nell'Universo Esteso DC. Queste trattative però non riguarderebbero un eventuale sequel Man of Steel 2 poichè lo studio non avrebbe attualmente alcun film di Superman in sviluppo o in programma.

Man of Steel è stato un reboot riuscito e un successo commerciale, ancor di più se paragonato al deludente Superman Returns di Bryan Singer, inoltre Cavill è senza alcun dubbio il miglior Superman di sempre rispetto alla sua attinenza al look dei fumetti, ricordiamo che abbiamo rischiato di ritrovarci con il Superman "rachitico" di Nicolas Cage nel cassato Superman Lives di Tim Burton.

E' chiaro che Warner Bros. ha dei piani per il Superman di Cavill che potrebbero essere apparizioni negli annunciati film The Flash e Black Adam, ma è più probabile che lo studio sia in attesa di scoprire quale sarà la reazione allo "Zack Snyder Cut" del film Justice League in arrivo su HBO Max l'anno prossimo, e se l'entusiasmo sarà paragonabile a quello "virale" che ha portato alla scelta di pubblicare il taglio di Snyder si aprirebbero nuovi orizzonti per un Justice League 2 e perché no anche per un film sul Corpo delle Lanterne Verdi.

Henry Cavill dopo aver affiancato Tom Cruise in Mission: Impossible - Fallout, Alexandra Daddario nel thriller d'azione Nomis e interpretato Geralt di Rivia nella serie tv The Witcher, rinnovata da Netflix per una seconda stagione, vestirà prossimamente i panni di Sherlock Holmes nel dramma mistery Enola Holmes che segue la sorella adolescente di Sherlock, interpretata dalla Millie Bobby Brown di Stranger Things, che parte alla ricerca della madre scomparsa, diventando un'investigatrice in erba, superando in astuzia il suo famoso fratello e svelando una pericolosa cospirazione attorno ad un misterioso giovane Lord. Il film è completato e attualmente in attesa di una data di uscita.

Le prossime uscite dell'UEDC sono nell'ordine: Wonder Woman 1984 (14 agosto 2020), The Suicide Squad (6 agosto 2021), The Batman (21 ottobre 2021), Black Adam (22 dicembre 2021), DC Super Pets (20 maggio 2022), The Flash (3 giugno 2022), Shazam 2 (4 novembre 2022) e Aquaman 2 (16 dicembre 2022).

