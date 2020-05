Cobweb: il creatore della serie tv "Marianne" dirigerà il nuovo horror Lionsgate

Di Pietro Ferraro giovedì 28 maggio 2020

Lionsgate ha trovato un regista per il suo nuovo horror co-prodotto dalla Point Grey di Seth Rogen e Evan Goldberg.

Lionsgate ha trovato un regista per il suo prossimo progetto horror dal titolo Cobweb che racconta la storia di un ragazzo i cui genitori gli hanno sempre raccontato che le voci che sente nelle pareti della sua casa sono solo frutto della sua immaginazione, ma quando scopre che potrebbero essere reali, intraprende una ricerca snervante per scoprire cosa è reale e cosa non lo è.

Il sito The Hollywood Reporter riferisce che "Cobweb" sarà diretto da Samuel Bodin, il creatore e regista della serie tv Marianne di Netflix, una delle migliori serie horror su piazza purtroppo cancellata dopo una sola stagione.

I crediti di Bodin oltre alla alla serie tv "Marianne" includono regie di episodi per le serie tv Lazy Company e T.A.N.K e dei diversi cortometraggi tra cui Batman: Ashes to Ashes del 2009.

"Cobweb" è scritto da Chris Thomas Devlin, cil cui nome è collegato anche al reboot Non aprite quella porta, e prodotto da Roy Lee (The Ring, It) di Vertigo Entertainment e Jon Berg (Wonder Woman ) e la Point Grey di Seth Rogen & Evan Goldberg (Facciamola finita, "Preacher", "The Boys") con James Weaver (Game Over, Man!). Andrew Childs di Vertigo è produttore esecutivo. Josh Fagen è produttore esecutivo e supervisore del progetto per Point Gray. Jim Miller e Meredith Wieck stanno supervisionando il progetto per Lionsgate.