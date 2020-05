Godzilla vs Kong: svelate immagini di Kong adulto e "barbuto"

Di Pietro Ferraro giovedì 28 maggio 2020

Il crossover "Godzilla vs Kong" presenterà un Kong più adulto e massiccio.

Il recente panel online ("WonderCon @ Home") tenuto da Legendary Comics per Godzilla vs. Kong è stata fonte di ghiotte anticipazioni che non hanno riguardato solo i fumetti prequel in arrivo ma in uno degli artwork mostrati abbiamo potuto vedere un'anticipazione dell'aspetto di Kong nel crossover del Monsterverse che sarà più adulto e ancor più massiccio di quello visto in Kong: Skull Island.

Come ricorderete il nuovo Kong si allontana a grandi passi dalle dimensioni ad esempio del Kong di Peter Jackson, con 104 piedi (32 metri), questa incarnazione di Kong è la più grande di tutte le versioni americane. Il Kong di Peter Jackson al confronto, era alto solo 25 piedi (7,6 metri). L'incarnazione più alta di Kong in generale è quella rappresentata in King Kong contro Godzilla (1962), in cui era Kong era alto circa 147 piedi (45 metri). La ragione per cui Kong è più grande di tutte le sue altre incarnazioni è dovuta al fatto che in "Godzilla vs. Kong", un Kong simile al passato sarebbe stato troppo piccolo per combattere Godzilla. Questo è anche il motivo per cui hanno incluso la frase nel film in cui si accenna al fatto che "sta ancora crescendo". Il design di Kong è ispirato ad una combinazione del film King Kong (1933) e dell'adattamento giapponese degli anni '60. Ciò ha permesso al team creativo di utilizzare un aspetto simile al classico Kong, sfruttando anche gli aspetti esagerati da "kaiju" e i poteri mostrati dall'adattamento giapponese, come altezza, struttura, forza e abilità sovrannaturali notevolmente esagerate. Ciò consentirà un confronto più "omogeneo" con Godzilla nel crossover in arrivo.

"Godzilla vs. Kong" è diretto da Adam Wingard (Death Note) da una sceneggiatura scritta da Terry Rossio (Pirati dei Caraibi), Patrick McKay e JD Payne (Star Trek Beyond), Lindsey Beer (The Kingkiller Chronicles), Cat Vasko (Queen of the Air), TS Nowlin (The Maze Runner, Pacific Rim - La rivolta) e J. Michael Straczynski (World War Z). Il film è interpretato da Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård, Eiza González, Julian Dennison e Brian Tyree Henry, Demian Bichir, Rebecca Hall, Jessica Henwick, Lance Reddick e Kyle Chandler.





In un momento in cui i mostri camminano sulla Terra, la lotta dell'umanità per il suo futuro fa sì che Godzilla e Kong siano in rotta di collisione e vedranno le due forze più potenti della natura sul pianeta scontrarsi in una spettacolare battaglia per secoli. Mentre Monarch intraprende una pericolosa missione in un terreno inesplorato e scopre indizi sulle origini dei Titani, una cospirazione umana minaccia di spazzare via per sempre le creature, sia buone che cattive, dalla faccia della terra.

L'uscita di "Godzilla vs Kong" è attualmente fissata al 20 novembre 2020.







Breaking: New images of "Adult Kong" with his beard have been revealed during the Legendary Comics: Monsterverse Publishing 2020 panel that took place during Wondercon@Home 2020. pic.twitter.com/CQjMgpjOXH

— Kaiju News Outlet (@KaijuNewsOutlet) May 21, 2020

Fonte: Dread Central