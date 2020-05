Titanic: le action figures "Blackbox" di Leonardo DiCaprio

Di Pietro Ferraro giovedì 28 maggio 2020

Il Jack Dawson interpretato da Leonardo Dicaprio ritratto in due nuovi set di action-doll ispirate al classico "Titanic".

Titanic di James Cameron quest''anno compie il suo ventitreesimo anniversario, il capolavoro di James Cameron acclamato dalla critica e diventato un fenomeno di costume con oltre due miliardi di dollari d'incasso, (terzo maggior incasso di sempre dopo "Avengers: Endgame" e "Avatar") detiene ad oggi il record di vittorie ai Premi Oscar (11), insieme a Ben-Hur e Il Signore degli Anelli - Il ritorno del re, nonché quello di candidature (14), insieme ad Eva contro Eva e La La Land.

"Titanic" è ricordato anche per la meravigliosa e suggestiva colonna sonora del compianto James Horner , la hit "My Heart Will Go On" interpretata da Celine Dion e naturalmente i due protagonisti Leonardo DiCaprio e Kate Winslet all'epoca poco più che ventenni ma già con una corposa serie di film alle spalle, esperienza che li ha aiutati a non farsi schiacciare dal successo stratosferico riscosso dal film a livello globale e che li ha trasformati letteralmente in due divi di Hollywood.

Blackbox azienda specializzata in action figures "custom" ha lanciato due nuove figures realizzate in scala 1/6 che ritraggono il Jack Dawson di Leonardo DiCaprio, si tratta di due figures accessoriate e con abiti in tessuto come è consuetudine per il formato "action-doll".

La prima figure presenta Jack Dawson con un cappotto lungo, una camicia da smoking a pieghe, bretelle e pantaloni in corduroy. Gli accessori del set includono un portafoglio, un set da disegno, un orologio da tasca, stivali modello 1905 e un set di mani intercambiabili.

La seconda figure ritrae Jack Dawson con un abito elegante da gran serata, trattasi di un frac nero accompagnato da una camicia da smoking, un gilet pique, una cravattino a farfalla, scarpe da sera e un paio di mani intercambiabili.

Le due figures di Leonardo DiCaprio in "Titanic" sono attualmente disponibili in pre-ordine QUI, con una data di consegna prevista per settembre 2020.