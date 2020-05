L'Accademia del Bene e del Male: Paul Feig adatterà il fantasy di Soman Chainani per Netflix

Di Pietro Ferraro giovedì 28 maggio 2020

Paul Feig e Netflix insieme per adattare il primo volume della popolare saga "YA" di Soman Chainani.

Il regista Paul Feig e Netflix hanno siglato una partnership per adattare L'Accademia del Bene e del Male, primo romanzo della saga fantasy in sei volumi dell'autore Soman Chainani. Per la sceneggiatura sono stati reclutati David Magee (Il ritorno di Mary Poppins) e Laura Solon (La festa prima delle feste).

La sinossi ufficiale del romanzo:





Sophie e Agatha sono da sempre amiche del cuore e non vedono l'ora di scoprire cosa significhi studiare nella leggendaria Accademia del Bene e del Male, dove ragazze e ragazzi normali vengono preparati a diventare gli eroi e i cattivi delle fiabe. Con i suoi eleganti abiti rosa, le scarpette di cristallo e la passione per le buone azioni, Sophie sa che otterrà ottimi voti nella Scuola del Bene. Agatha invece, con i vestiti neri e informi e il carattere scontroso sembra una perfetta candidata per la Scuola del Male. Quando arrivano all'Accademia le due ragazze fanno una scoperta sorprendente: Sophie finisce nella Scuola del Male a seguire lezioni di Imbruttimento, Trappole mortali e Storia della Cattiveria, mentre Agatha si ritrova nella Scuola del Bene, a lezione di Etichetta principesca. Si tratta di un errore? O forse il loro autentico carattere è diverso da ciò che tutti credono? Per Sophie e Agatha comincia un viaggio in un mondo straordinario, dove l'unico modo per uscire dalla fiaba è viverne una fino alla fine. Dentro la foresta primordiale c'è un'accademia del bene e del male. Ci sono due castelli, due teste gemelle: uno benigno e l'altro maligno. Prova a fuggire: le vie son bloccate. L'unica è una storia di fate.

La serie ha venduto oltre 2,5 milioni di copie ed è stata tradotta in 30 lingue. L'ultimo libro della serie, "L'Accademia del Bene e del Male: L'unico vero Re" è in uscita a giugno.

Avere uno dei tuoi registi preferiti adattare il tuo libro in un film per Netflix è un onore e un sogno. Paul Feig è un cineasta brillante e un maestro del tono, perfetto per i colpi di scena de L'Accademia del Bene e del Male". Non ho dubbi sul fatto che realizzerà un vero classico delle fiabe. Soman Chainani

Paul Feig sta attualmente lavorando al film di mostri Dark Army parte del nuovo Dark Universe di Universal e Blumhouse ed è produttore escutivo con Anna Kendrick della nuova serie tv Love Life, prima serie originale del servizio streaming. HBO Max.

Fonte: The Wrap