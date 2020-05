The Suicide Squad: James Gunn annuncia il compositore della colonna sonora

Annunciato via Twitter chi scriverà le musiche del sequel Suicide Squad 2.

James Gunn e Tyler Bates non faranno di nuovo squadra per The Suicide Squad, regista e compositore avevano collaborato per Guardiani della Galassia e Guardiani della Galassia Vol. 2, ma Gunn per il suo primo film DC ha deciso altrimenti.

Gunn per la colonna sonora di "The Suicide Squad" ha optato per il compositore britannico John Murphy annunciando la collaborazione su Twitter e affermando che lui e Murphy stanno creando "qualcosa di veramente speciale".

Oltre ai citati 28 giorni dopo e Sunshine di Danny Boyle, Murphy ha musicato anche il Kick-Ass di Matthew Vaughn, Lock & Stock - Pazzi scatenati e Snatch - Lo strappo di Guy Ritchie e i remake Miami Vice e L'ultima casa a sinistra.

Scritto e diretto da James Gunn, "The Suicide Squad" vede un cast che miscela volti noti e nuovi arrivati, a bordo David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney che riprende il ruolo di Captain Boomerang, Joaquín Cosío, Nathan Fillion, Joel Kinnaman ancora nei panni del militare Rick Flag, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis che torna come Amanda Waller, Idris Elba, Michael Rooker e Margot Robbie di nuovo nei panni di Harley Quinn. Il film uscirà nelle sale il 6 agosto 2021.

John Murphy. I was a huge fan of his from his work on 28 Days Later, Sunshine, & so many other films, & we’re creating something truly special with the score for #TheSuicideSquad. As a side benefit, he’s got a hilarious Beatle accent that keeps me amused. https://t.co/qVmks0r5Pq