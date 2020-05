Sonic 2 ufficialmente in sviluppo alla Paramount

Di Pietro Ferraro venerdì 29 maggio 2020

Dopo il successo di "Sonic - Il Film", Paramount ufficializza il sequel riportando a bordo il team dell'originale.

Un sequel per il film live-action Sonic - Il Film è ufficialmente in sviluppo, a riportare la notizia il sito Variety che conferma anche il ritorno del regista Jeff Fowler e del duo di sceneggiatori Patrick Casey e Josh Miller.

Sulla scia dell'ottimo Detective Pikachu anche "Sonic - Il Film" si è rivelato per il sottoscritto una piacevolissima sorpresa, un mix di live-action e CG per una commedia ricca di humour e azione, senza contare uno strepitoso Jim Carrey autoironico villain in gran spolvero, insomma un altro centro per i film basati su videogiochi.

Basato sul famosissimo franchise videoludico Sega, "Sonic - Il Film" ha visto il riccio blu velocista in fuga sulla Terra ritrovarsi braccato al supercattivo Dr. Ivo Robotnik (Jim Carrey). Fortuna vuole che Sonic incappi in un prezioso amico e alleato, il mite sceriffo di Green Hills Tom Wachowski (James Marsden) che intuirà le buone intenzioni di Sonic mettendosi dalla sua parte, con l’obiettivo di salvare il mondo dalla terribile minaccia dello scienziato folle. Nel finale del film abbiamo visto Robotnik ora Dottor Eggman bloccato su un pianeta remoto da cui però sembra avere tutta l'intenzione di fuggire per vendicarsi di Sonic, e in una scena bonus è stato introdotto Tails alias "Scheggia" popolare spalla di Sonic nei videogiochi e nella serie animata. "Sonic - Il film" costato 81 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 306.

Secondo Variety, Toby Ascher, Neal H. Moritz e Toru Nakahara sono i produttori di Sonic 2, insieme a Hajime Satomi, Haruki Satomi e Tim Miller che saranno i produttori esecutivi.

Per quanto riguarda il cast non ci sono conferme, ma James Marsden in una precedente intervista ha confermato di aver firmato per più sequel mentre in un'altra intervista Jim Carrey ha affermato: "Non mi dispiacerebbe farne un altro perché è stato molto divertente, prima di tutto, e una vera sfida per cercare di convincere la gente che ho un QI a tre cifre...C'è così tanto spazio, sai, Robotnik non ha raggiunto la sua apoteosi".