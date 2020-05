Borderlands: Cate Blanchett protagonista, è ufficiale

Di Pietro Ferraro venerdì 29 maggio 2020

Eli Roth ha trovato la sua Lilith per l'adattamento del videogioco Borderlands.

Sono andate a buon fine le trattative in corso tra Lionsgate e l'attrice Cate Blanchett per il ruolo di protagonista di Borderlands, adattamento live-action dell'omonimo videogioco. Il sito Variety riporta che l'attrice australiana premio Oscar interpreterà il ruolo di Lilith nell'adattamento diretto da Eli Roth. Blanchett e Roth hanno recentemente collaborato per il fantasy Il mistero della casa del tempo, adattamento del romanzo di John Bellairs.

Sono così fortunato ad avere l'incredibile Cate Blanchett con protagonista in "Borderlands". Abbiamo avuto la più incredibile collaborazione insieme in "Il mistero della casa del tempo" e credo che non ci sia nulla che non possa fare. Dal dramma alla commedia e ora all'azione, Cate fa cantare ogni scena. Lavorare con lei è davvero il sogno di un regista che diventa realtà, e mi sento così fortunato che riesco a farlo di nuovo su una scala ancora più grande. Tutti danno il loro meglio a lavorare con Cate, e so che insieme creeremo un altro personaggio iconico nella sua carriera già leggendaria. Eli Roth

Il franchise videoludico Borderlands lanciato nel 2009 è ambientato su Pandora, un pianeta ai margini della galassia che diventa una sorta di Far West dove vige la legge del più forte e violento. Il titolo più recente, Bordelands 3, è uscito a settembre 2019 ed è disponibile su Steam dal 13 marzo 2020.

Lilith è uno dei quattro personaggi giocabili protagonisti dell'originale Borderlands. Lilith aka la Sirena predilige le armi elementali ed è dotata di speciali poteri come l'invisibilità cruciale nei momenti "stealth" del gioco, la capacità di muoversi a velocità raddoppiata e di generare un'esplosione ad ampio raggio, vitale nei momenti più concitati.

Eli Roth dirigerà Borderlands con la produzione di Avi e Ari Arad. Craig Mazin, che sta attualmente sviluppando la serie tv The Last of Us per HBO, ha scritto la bozza più recente della sceneggiatura.

Il film è ancora in fase di pre-produzione, non ci sono previsioni per un via alle riprese vista anche l'emergenza Covid-19 e non è stata ancora fissata una data di uscita ufficiale.