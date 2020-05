Awkwafina e Karen Gillan di nuovo insieme per la commedia d'azione "Shelly"

Di Pietro Ferraro venerdì 29 maggio 2020

Una killer e una ex-bulla delle superiori fanno squadra contro un team di assassini prezzolati in un film d'azione dai produttore di "6 Underground".

In attesa che Hollywood riapra i battenti, purtroppo le notizie che arrivano dalla California non sono incoraggianti al riguardo, il sito Deadline annuncia un nuovo casting per la commedia d'azione Shelly che vedrà una reunion delle attrici Awkwafina e Karen Gillan dopo il sequel Jumanji: The Next Level.

Ian Bryce Productions, che ha prodotto l'action 6 Underground con Ryan Reynolds, ha preso in carico la sceneggiatura degli esordienti Michael Doneger (Brampton's Own) e Liz Storm (Boomtown) ed è attualmente in cerca di uno studio. Nel frattempo il progetto ha già una regista designata, trattasi di Jude Weng, all'attivo per lei episodi per le serie tv Black-ish, Ghosted, iZombie, American Princess e Young Sheldon. Weng ha anche terminato le riprese del film per famiglie Finding Ohana, attualmente in post-produzione, che segue due fratelli di Brooklyn (Kea Peahu e Alex Aiono) la cui estate in una città rurale di Oahu prende una svolta eccitante quando un diario che indica un tesoro perduto li porta in un'avventura durante la quale riscopriranno la loro eredità hawaiana.

La trama di "Shelly" si svolge 10 anni dopo che Shelly Wheeler (Awkwafina) è stata vittima di uno scherzo imbarazzante e spaventoso durante un ballo scolastico che le ha fatto abbandonare la città. Il trauma che seguì l'ha trasformata in una gelida e spietata killer, ma accade l'impensabile, Shelly potrebbe avere la sua vendetta quando scopre che il suo prossimo obiettivo è proprio l'ex bulla delle superiori che l'ha umiliata, Dianna Park (Karen Gillan). Tuttavia Dianna sembra essere cambiata nel frattempo e il trascorrere degli anni l'ha ammorbidita e così fa amicizia con Shelly, facendola finalmente sedere al tavolo delle più popolari e ammirate. Sfortunatamente Shelly ora ha a che fare con un altro team di killer assunti per uccidere sia lei che Dianna, situazione che innescherà risate e azione.

Il progetto descritto come "Mean Girls incontra Barry di HBO" sembra voler lanciare una versione al femminile di una coppia da action-comedy come quella The Rock / Kevin Hart. Oltre al franchise "Jumanji" Gillan, lanciata dalla serie tv Doctor Who, ha interpretato Nebula nei film Marvel, ruolo che riprenderà in Guardiani della galassia Vol. 3 ed è nel cast del thriller fantascientifico Dual attualmente in pre-produzione. Per quanto riguarda Awkwafina dopo aver inanellato un paio di successi comedy come Crazy & Rich e The Farewell -Una bugia buona apparirà prossimamente nel film Marvel Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.