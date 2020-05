Tenet: nuovo spot tv e immagini ufficiali

Il misterioso "Tenet" di Christopher Nolan arriva nei cinema italiani il 18 settembre 2020.

Disponibili un nuovo spot televisivo e un set di nuove immagini ufficiali di Tenet, il nuovo misterioso e intrigante spy-thriller d'azione di Christopher Nolan.

In una recente intervista con Esquire, Nolan ha parlato dell'azione nel film dicendo: "Il film ha più azione di qualsiasi altro film che io abbia mai fatto. Ha una pletora di sequenze d'azione che vedono John David Washington protagonista. Quindi riesce a fare ogni sorta di cose diverse. Quell'atleticità si nota anche nel modo in cui cammina per strada e nel modo in cui parla e nel modo in cui si muove.





Armato di una sola parola - Tenet - e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista viaggia attraverso un mondo crepuscolare di spionaggio internazionale in una missione che si svolgerà in qualcosa al di là del tempo reale. Non viaggio nel tempo. Inversione.

Insieme al nuovo spot vi proponiamo anche alcune nuove immagini ufficiali del cast pubblicate da Total Film (via Games Radar), Due degli scatti ritraggono il protagonista Washington, gli altri tre ritraggono Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh e una foto dal set con Nolan e Washington. Il cast è completato da Robert Pattinson, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Dimple Kapadia, Himesh Patel e Michael Caine. Christopher Nolan è anche produttore del film insieme a sua moglie Emma Thomas, con Thomas Hayslip come produttore esecutivo.

Tenet nonostante il lockdown causa pandemia Covid-19 è ancora programmato per uscire nelle sale americane il 17 luglio mentre l'uscita italiana è fissata al 18 settembre.







