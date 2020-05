Murder Manual: trailer dell'antologia horror con Emilia Clarke

Di Pietro Ferraro venerdì 29 maggio 2020

Otto capitoli intrecciati che descrivono racconti di morti orribili e psicologicamente alteranti.

Disponibile un primo trailer ufficiale della nuova antologia horror Murder Manual composta da 8 capitoli spaventosi che descrivono racconti di morti orribili e psicologicamente alteranti, con tutte le storie che s'intrecciano in modi sinistri e hanno lo scopo ultimo di riempire il manuale di omicidio del titolo con eventi terrificanti che accompagnano la sua creazione.

La trama ufficiale:





I capitoli raccapriccianti e terrificanti del nostro libro dell'orrore includono il viaggio di una ragazza da un mondo di incubi all'incubo della realtà, una fuga romantica di una coppia gay a Palm Springs che diventa omicida, una giovane donna il cui giro in car-sharing si rivela mortale, e una ragazza che è tenuta prigioniero da un circo e deve essere salvata da suo marito.

Il cast principale del film include Emilia Clarke, Melanie Cruz, Bryan Manley Davis, Hadley Fraser, Anthony Goss, Van Hansis, Sally Hughes e Sophie Knapp

Gli otto episodi di "Murder Manual" sono diretti da Michael Escobedo (Forbidden Attraction), Kelly Hallmark ("The People Zoo"), Matt Newton ("Pretty People Inc"), Sam N. Powell ("Cutting Ties"), Toni Tikkanen (The Silent) e Nour Wazzi ("The Break") da sceneggiaturescritte da Shirine Best, Eleanor Emptage, Michael Escobedo, Matt Newton, Sam N. Powell, Toni Tikkanen e Alison Yates.

Fonte: Screenrant