Viena and the Fantomes: trailer del film con Dakota Fanning e Jon Bernthal

Di Pietro Ferraro venerdì 29 maggio 2020

Dakota Fanning è una "roadie" degli anni '80 nel nuovo film del regista di "Miss Bala".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Universal Pictures ha reso disponibile un trailer ufficiale di Viena and the Fantomes, un dramma musicale indipendente che vede protagonista Dakota Fanning nel ruolo di Viena, un giovane "roadie" di una band post-punk chiamata The Fantomes in viaggio alla scoperta di sé in un'America anni '80.

La trama ufficiale:

Viena, una bellissima giovane roadie, viaggia con i Fantomes, una grintosa band post punk in tour sulle strade di un'America anni '80. Ciò che inizia come una corsa selvaggia piena di concerti e feste degenera rapidamente in una foschia indotta da alcol e droghe. Viena si ritrova così intrappolata in un pericoloso triangolo amoroso tra un bonario roadie e un membro squilibrato della band, mentre è costretta a trovare i suoi mezzi di sopravvivenza, indipendentemente dal costo.

Il cast del film include anche Jeremy Allen White, Frank Dillane, Olivia Luccardi, Sarah Steele, Philip Ettinger. Ryan Leboeuf, Caleb Landry Jones, Zoë Kravitz, Evan Rachel Wood e Jon Bernthal.

"Viena and the Fantomes" è scritto e diretto dal regista messicano Gerardo Naranjo i cui crediti includono episodi delle serie tv Narcos, The Bridge e Fear the Walking Dead, il dramma Kokoloko e l'action-crime Miss Bala che nel 2019 ha fruito di un remake americano diretto da Catherine Hardwicke e interpretato da Gina Rodriguez. Il film prodotto da Hunter Gray, Alex Orlovsky e Christopher Ramirez uscirà negli Stati Uniti direttamente in VOD a partire dal 30 giugno.