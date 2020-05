Scarpette Rosse e i 7 nani arriva in digitale il 4 giugno

Di Pietro Ferraro sabato 30 maggio 2020

La fiaba d'animazione in stile "Shrek" con le voci di Pio & Amedeo e Baby K arriva direttamente on demand su Sky Primafila, TIMvision, Chili e Rakuten TV.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Lucky Red ha reso disponibile un trailer italiano di Scarpette Rosse e i 7 nani, un nuovo film d'animazione in arrivo il 4 giugno sulle piattaforme Sky Primafila, TIMvision, Chili e Rakuten TV.

Il film è una produzione coreana dal character design molto curato che sulla scia del classico Shrek e di film come Cenerentola e gli 007 nani fa il verso alle fiabe classiche che come annuncia il trailer "non sono come le raccontano". L'edizione italiana italiana del film fruisce delle voci del duo comico Pio & Amedeo e della cantante e rapper Baby K che presta la voce alla protagonista Biancaneve (in originale doppiata da Chloë Grace Moretz.

Delle magiche scarpette rosse sono il segreto della bellezza di Biancaneve e il motivo per cui sette principi, trasformati in nani da una maledizione, la stanno cercando disperatamente. Per spezzare l’incantesimo, infatti, devono riceve il bacio della donna più bella del mondo. In una folle competizione per ricevere il bacio agognato e in un buffo gioco di equivoci, i principi, un tempo arroganti e ossessionati dall'aspetto fisico, gradualmente scoprono il vero significato della bellezza. Una scorretta e divertentissima rivisitazione della favola più amata di tutti i tempi.

"Scarpette Rosse e i 7 nani" è diretto dagli esordienti Sung-ho Hong che in precedenza ha ha prodotto il film animato Doraemon - Nobita e gli eroi dello spazio, Moo-Hyun Jang (Alarm) e Young Sik Uhm (The Outback). La sceneggiatura è di Sung-ho Hong da una storia originale di WoongSub Ahn, WooChul Jung, ChangWon Kim e WooSuk Yang. Il film è prodotto da Il-hyung Cho (I Saw the Devil), Su Jin Hwang (La ricompensa del gatto), Myun Young Jung (Nut Job), Hyunjee Heather Lim (Spark: A Space Tail) e Belli Ramirez per La Tribu Animation (Planet 51).