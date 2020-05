Wolfman: Ryan Gosling protagonista per il reboot Universal

Di Pietro Ferraro sabato 30 maggio 2020

Il nuovo remake del classico horror "L'uomo lupo" ha trovato un protagonista.

Si muove in avanti un altro film del reimpostato "Dark Universe" di Universal con il sito Variety che riporta il casting di Ryan Gosling come protagonista del reboot Wolfman.

Dopo il deludente reboot La Mummia con Tom Cruise, l'arrivo di Blumhouse e il successo del remake L'uomo Invisibile di Leigh Whannell (Upgrade) sembra si sia trovata la strada giusta per rilanciare gli iconici "mostri" Universal in una modalità "standalone" senza cercare di creare forzosamente un universo condiviso.

Variety riporta che la sceneggiatura di Wolfman è scritta da Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo, ila coppia di autrici ha lavorato insieme alla serie tv Orange Is the New Black, basata su un soggetto originale di Gosling che si era proposto anche come regista, ma lo studio ha respinto l'idea e ora sembra ci sia in lizza Cory Finley (Bad Education, Amiche di sangue). La storia manterrà gli elementi sovrannaturali del materiale originale (e vorrei vedere), ma sarà ambientata ai giorni nostri e per il tono del film sembra che l'approccio sia nello stile del thriller Lo sciacallo - Nightcrawler di Jake Gyllenhaal.

Al momento i progetti in ballo per il nuovo "Dark Universe" sono The Invisible Woman di Elizabeth Banks, un film sul Renfield di Dracula diretto dal Dexter Fletcher (Rocketman) e il Dark Army di Paul Feig che il regista ha recentemente descritto non come un horror ma bensì un film di mostri della vecchia scuola.

Il classico L'uomo lupo del 1941 diretto da George Waggner e con protagonista Lon Chaney Jr. oltre a creare un'icona horror diventò nei decenni a venire un punto di riferimento per gli horror con licantropi made in Hollywood. Chaney riprese il ruolo in altri tre film (Frankenstein contro l'uomo lupo, Al di là del mistero, La casa degli orrori) e nella parodia Il cervello di Frankenstein (1948) con Gianni e Pinotto. Nel 2010 il regista Joe Johsnton (Jurassic Park III) dirigerà Benicio del Toro e Anthony Hopkins nel sottovalutato e nostalgico remake Wolfman, un sentito omaggio all'originale piuttosto brutale e ricco di scene gore che vincerà un Oscar per lo strepitoso make-up speciale di Rick Baker e Dave Elsey.