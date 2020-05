Run with the Hunted: trailer del dramma crime con Michael Pitt e Ron Perlman

Di Pietro Ferraro sabato 30 maggio 2020

Due migliori amici si separano da ragazzini e quindici anni dopo una dei due cerca di ritrovare l'altro che all'epoca le salvò la vita.

Disponibili trailer e locandina di Run with the Hunted, un dramma a tinte crime indipendente transitato al Festival di Roma 2019. Il film che vede nel cast Ron Perlman e Michael Pitt parla di un trauma subito, di una gioventù perduta e di un debito di vita da pagare.

La trama ufficiale:





Oscar, un giovane ragazzo, difende la sua migliore amica, Loux, e nel farlo uccide il padre violento, atto che lo costringe a scappare dalla sua città natale. La sua innocenza scivola via mentre viene introdotto all'amore, al crimine e alla corruzione. Quindici anni dopo, ha quasi dimenticato il suo passato ed è diventato il leader di una banda di bambini perduti. Quando Loux si trasferisce nella stessa città in cerca di una vita migliore, trova un lavoro con un investigatore privato sprezzante. Incappando nel vecchio rapporto di bambino scomparso di Oscar, Loux si impegna a trovare il ragazzo che le ha salvato la vita.

Il film è interpretato da Sam Quartin nei panni di Loux, Michael Pitt, Ron Perlman, Dree Hemingway, Mark Boone Junior, William Forsythe, Isiah Whitlock Jr. e il rapper Slaine.

"Run with the Hunted" è scritto e diretto dal regista americano John Swab al suo secondo lungometraggio dopo il crime d'azione Let Me Make You a Martyr. Nel frattempo Swab, che pare si stia specializzando in "crime", ha altri due film in ballo: il dramma crime Body Brokers attualmente in post-produzione e il crime d'azione Ida Red attualmente in pre-produzione e previsto in uscita nel 2021.

"Run with the Hunted" prodotto da Jeremy M. Rosen e John Swab debutterà negli Stati Uniti direttamente in VOD il prossimo 26 giugno.