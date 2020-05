The Menu: Alexander Payne abbandona, Mark Mylod in trattative

Di Pietro Ferraro domenica 31 maggio 2020

La dark-comedy a tinte horror prodotta da Adam McKay perde regista e protagonista.

Cambio al timone della commedia horror The Menu, il regista e sceneggiatore premio Oscar Alexander Payne (Sideways - In viaggio con Jack) recentemente designato alla regia di quella che sarebbe stata la sua prima incursione nel genere horror ha abbandonato insieme alla protagonista Emma Stone.

Il sito Variety conferma che Payne e Stone sono ufficialmente fuori dal progetto, e che Payne potrebbe essere sostituito a breve dal collega Mark Mylod che è ora in trattative per dirigere. Mylod ha diretto episodi de Il trono di spade, Succession, Shameless, Storie incredibili e la commedia crime The Big White.

"The Menu" si concentra su una giovane coppia che visita un esclusivo ristorante di una meta esclusiva su un'isola remota dove l'acclamato chef ha preparato un sontuoso menu di degustazione, insieme ad una sorpresa scioccante.

Will Tracy (Successione) e Seth Reiss (Comedy Bang! Bang!) hanno scritto la sceneggiatura di questo "thriller psicologico cupamente comico" con Adam McKay (La grande scommessa) a bordo come co-produttore del film con la sua Hyperobject Industries.

Con l'uscita di scena di Emma Stone e il nome di Ralph Fiennes non più menzionato dopo l'annuncio lo scorso aprile di trattative in corso, al momento non ci sono nomi per il cast.