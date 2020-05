Bed of the Dead: trailer dell'horror sovrannaturale con letto infestato

Di Pietro Ferraro domenica 31 maggio 2020

Un antico letto infestato e quattro ignare giovani vittime nel nuovo horror scritto dal regista di "Antisocial".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili trailer e locandina di Bed of the Dead, un nuovo film horror sovrannaturale di produzione canadese diretto dal regista esordiente Jeff Maher che ha anche scritto la sceneggiatura con Cody Calahan (Antisocial).

La trama racconta di quattro ragazzi che dovranno vedersela con un antico letto infestato capace di causare morti a dir poco raccapriccianti. Afflitti da spaventose allucinazioni, i quattro devono capire i segreti del letto prima che vengano alla fine eliminati uno alla volta.

Il film è interpretato da Colin Price (The Heretics), Alysa King (Slasher), Gwenlyn Cumyn (Paranormal Witness), Dennis Andres (Lady Psycho Killer), Hamza Fouad (Arrow), Alex Loubert (The Heretics), Mary-Elizabeth Willcott (Paranormal Witness), Dwayne Bryshun (Web of Lies) e Samantha Cole (V-Wars).

Jeff Maher in veste di operatore di ripresa ha girato dozzine di video musicali, spot pubblicitari, film e serie tv pluripremiate come Testees e Cock'd Gunns, nonché centinaia di ore di reality. Dal 2010 collabora con i colleghi cineasti Cody Calahan e Chad Archibald di Black Fawn Films con cui ha realizzato 9 film tra cui Antisocial, Antisocial 2, I Take Your Dead e Vicious Fun.

Fonte: UHM