Impetigore: trailer inglese del film horror indonesiano di Joko Anwar

Di Pietro Ferraro domenica 31 maggio 2020

Nel nuovo horror del regista di "Satan's Slave" un donna torna al suo villaggio per ereditare una proprietà ignara dell'orrore che la sta aspettando.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Shudder, il servizio di streaming americano specializzato in horror, thriller e sovrannaturale ha reso disponibile un trailer sottotitolato in inglese del suo ultimo acquisto, l'horror indonesiano Impetigore (Perempuan Tanah Jahanam) diretto da Joko Anwar.

Il film campione d'incassi in patria è un thriller horror descritto come "spaventoso, viscerale e cupamente sinistro", ispirato da un incubo avuto dal regista che ha cominciato a scriverlo nel 2009. La trama segue una donna che scopre che i suoi vicini la credono maledetta e per questo stanno progettando di ucciderla.

E' la mia lettera d'amore per i film horror con cui sono cresciuto, slasher, storie di fantasmi, avvolto in un tragico dramma familiare non dissimile dalla mia famiglia. Joko Anwar - regista

Il film è interpretato da Tara Basro ("Satan's Slaves"), Marissa Anita, ("Gundala"), Ario Bayu ("Java Heat"), Christine Hakim ("Mangia, prega, ama") e Asmara Abigail (Abracadabra) che vedremo prossimamente anche nel dramma italiano Il Vespista di Francesco Crivaro attualmente in post-produzione.

La trama ufficiale:





Maya (Tara Basro) con la sua migliore amica, Dini (Marissa Anita), cercano di sopravvivere da sole in una grande città senza il supporto delle rispettive famiglie. Maya scopre di avere diritti ereditari su una proprietà della sua ricca famiglia. Maya ritorna così al suo villaggio con Dini ignara del pericolo la sta aspettando.

Il regista Joko Anwar è noto per il mistery-horror The Forbidden Door (2009), il thriller Ritual (Modus Anomali) e il dramma horror Satan's Slaves che segue una madre che dopo essere morta per una strana malattia di cui sofferto per 3 anni, torna a casa per riprendere i suoi figli.

"Impetigore" sarà disponibile sul canale Shudder a partire dal 32 luglio 2020.

Fonte: UHM