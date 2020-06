Batman: online il documentario Warner Bros. sulla Batmobile

Di Pietro Ferraro lunedì 1 giugno 2020

Disponibile su Youtube un documentario sull'iconica Batmobile dalla serie tv anni sessanta ai film per il cinema.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

The Batman con il nuovo Bruce Wayne di Robert Pattinson si prepara a riprendere le riprese in Inghilterra dopo lo stop causa Covid-19 e Warner Bros. ha pubblicato su YouTube uno speciale documentario di un'ora che esplora la storia dell'iconica Batmobile, a partire dalla popolare Ford Lincoln Futura della serie tv anni sessanta, che in ogni film di Batman ha avuto una nuova versione.

Il documentario del 2012, ora disponibile per tutti sul canale YouTube ufficiale di Warner Bros,, include interviste a registi (Christopher Nolan, Joel Schumacher, Tim Burton), attori (Adam West) e ai vari designer che si sono succeduti di film in film per reinventare la Batmobile.

La nuova Batmobile di "The Batman" segue una rappresentazione del Crociato Incappucciato all'insegna del realismo e con un tocco noir. Il film vedrà un giovane Bruce Wayne affinare le sue doti di detective e vigilante contro una galleria di criminali di Gotham che include Catwoman, Il Pinguino e L'Enigmista.

Diretto da Matt Reeves da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Mattson Tomlin, "The Batman" oltre a Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro include Zoe Kravitz nei panni di Catwoman, Paul Dano nei panni dell'Enigmista, Jeffrey Wright nei panni del commissario James Gordon, John Turturro nei panni di Carmine Falcone, Peter Sarsgaard come Gil Colson, Jayme Lawson come Bella Reál, con Andy Serkis come Alfred Pennyworth e Colin Farrell come Pinguino.

"The Batman" è attualmente programmato per un'uscita nei cinema il 1° ottobre 2021.