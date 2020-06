The Batman, La Sirenetta, Animali Fantastici 3: via libera alle riprese in Inghilterra

Di Pietro Ferraro lunedì 1 giugno 2020

Nel Regno Unito annunciate linee guida sanitarie per riprendere le produzioni cinematografiche e televisive dopo lo stop causa Covid-19.

Dopo lo stop a livello globale di metà marzo delle produzioni cinematografiche causa emergenza Covid-19, dal Regno Unito arriva il via libera del governo per riprendere le produzioni cinematografiche e televisive e tra i primi candidati a ricominciare saranno i set del reboot The Batman, del remake live-action La Sirenetta, del sequel Animali Fantastici 3 e la seconda stagione della serie tv The Witcher.

The Guardian riferisce che linee guida sanitarie per operare nella massima sicurezza sono state elaborate dalla British Film Commission e dal British Film Institute e includono regole su distanziamento fisico, addestramento sulla sicurezza e misurazione della temperatura.

"Questa è una luce verde che segnala che il Regno Unito è di nuovo aperto al business per la produzione cinematografica e televisiva di fascia alta", ha affermato una fonte del settore. "Molte produzioni devono riprendere a funzionare nei prossimi due mesi o non verranno realizzate quest'anno perché si affidano al clima e alle condizioni estive".

"The Batman" ha interrotto la produzione con circa un quarto delle riprese del film realizzate e una data di uscita inizialmente prevista per il 25 giugno 2021 slittata fino al 1° ottobre 2021. Lo slittamento di The Batman ha caustao un inevitabile effetto a catena che ha costretto Warner Bors. a posticipare anche Shazam! 2 al 4 novembre 2022 e The Flash al 3 giugno 2022.

Diretto da Matt Reeves e scritto da Reeves con Mattson Tomlin, "The Batman" è interpretato da Robert Pattinson (Bruce wayne), Zoë Kravitz (Catwoman), Andy Serkis (Alfrd Pennyworth), Colin Farrell (Pinguino), Paul Dano (Enigmista), Jeffrey Wright (Commissario Gordon), John Turturro (Carmine Falcone), Jayme Lawson (Bella Reál) e Peter Sarsgaard (Gil Coulson).

Diretto da David Yates, veterano della saga di Harry Potter, e scritto da J.K. Rowling con Steve Kloves, "Animali Fantastici 3" interpretato da Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Ezra Miller e Jude Law arriverà nei cinema il 12 novembre 2021.

Diretto da Rob Marshall e scritto da Jane Goldman e David Magee, "La sirenetta" interpretato da Halle Bailey, Jonah Hauer-King e Daveed Diggs non è ancora fornito di una data di uscita ufficiale.

Fonte: Screenrant