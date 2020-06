Stasera in tv: "Prima di Lunedì" su Rai 2

Di Pietro Ferraro martedì 2 giugno 2020

Rai Due stasera propone "Prima di lunedì", commedia del 2016 diretta da Massimo Cappelli e interpretata da Vincenzo Salemme, Fabio Troiano, Martina Stella, Sandra Milo e Sergio Múñiz.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Vincenzo Salemme: Signor Vincenzo Briganti, detto "Carlito"

Fabio Troiano: Marco

Andrea Di Maria: Andrea

Martina Stella: Penelope

Sandra Milo: Chanel

Sergio Múñiz: Blanco

Antonio Guerriero: Antonio, Il bodyguard di Carlito





La trama

Vincenzo Salemme è Carlito, una persona complessa, un esteta orgoglioso di essere italiano. Possiede molte vecchie 500 di tutti i colori e una catena di supermercati. Carlito deve far consegnare uno strano uovo di Pasqua molto appetibile...Siamo in agosto, è pomeriggio, Torino è deserta. Marco (Fabio Troiano) e Andrea (Andrea Di Maria), amici inseparabili, legati da Penelope (Martina Stella), sorella di Andrea ed ex di Marco, sono proprio sulla strada di Carlito e della sua 500 verde. Penelope sta per sposarsi. Marco – che sta guidando - non è stato invitato. Mentre si affanna a convincere l’amico che non gli importa nulla del matrimonio e di Penelope, finisce dritto contro la 500. Ora i due sono in debito con Carlito...





Curiosità



Il regista Massimo Cappelli ha diretto anche Non c'è 2 senza te e Il giorno più bello.



La sceneggiatura è di Massimo Cappelli, Fabio Troiano e Beppe Lo Console, la fotografia è di Marcello Montarsi, il montaggio è di Luciana Pandolfelli, la scenografia di Walter Caprara.



Il film è prodotto da Massimiliano Leone e Valentina Di Giuseppe per Lime Film con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte e FIP - Film Investimenti Piemonte, attraverso il tax credit.



Il film è stato girato in Piemonte (Torino, Carrù, Mondovì, Fossano) e a Napoli.



Le musiche originali sono del compositore Fernando Alba alla sua prima colonna sonora per il grande schermo dopo aver musicato il documentario Lino Miccichè, mio padre - Una visione del mondo.



[Per ascoltare il brano "Albanera" di Fernando Alba clicca sull'immagine in alto]





Note di regia

Scrivere la storia di “Prima di lunedì” insieme a Fabio Troiano e Beppe Lo Console è stato molto divertente. Siamo partiti da tre situazioni estreme:





una donna passa le 24 ore antecedenti il suo matrimonio con l’ex che ha molto amato, ma dal quale si è poi separata in maniera burrascosa;



un uomo, incontra finalmente la donna di cui si è innamorato via chat e scopre che lei ha trascurato di raccontare un piccolo particolare su se stessa;



un trafficante d’opere d’arte deve consegnare un uovo di Pasqua assai particolare.



Le abbiamo miscelate ed è venuta fuori una sceneggiatura fuori dai soliti schemi, che andava solo girata cercando di mantenerne intatto spirito e divertimento. Il casting si è rivelato decisivo: Fabio Troiano e Andrea Di Maria creano una coppia affiatata e divertente, Martina Stella regala alla sua sposa un mix di determinazione e fragilità e Sergio Muniz scolpisce la figura di un criminale con derive psicotiche. Due parole in più per Sandra Milo e Vincenzo Salemme. La prima fa suo il personaggio di Chanel concentrando tenerezza, innocenza e malizia in maniera unica: impossibile non innamorarsene. Salemme dipinge un perfetto cattivo dal cuore tenero, tanto temibile se si arrabbia, quanto pronto a commuoversi per una giusta causa. Un mascalzone che si trasforma in un paladino del made in Italy, senza peli sulla lingua, politicamente scorretto, ma nemico delle brutture, dell’ipocrisia e integralista sostenitore del bello. E, soprattutto, irresistibilmente comico. L’ambientazione piemontese-campana del film, la continua ricerca di location fuori dagli schemi, la fotografia calda, il montaggio serrato, una colonna sonora con ritmi etnici: tutto contribuisce alla creazione di un prodotto d’intrattenimento che ha l’ambizione di cercare un’altra strada rispetto a quella di solito battuta dalla recente commedia nazionale. [Massimo Cappelli]