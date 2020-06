The Batman: concept art della batmobile e fan art con nuovo costume

Di Pietro Ferraro martedì 2 giugno 2020

Illustrazioni e fan art del nuovo Batman di Matt Reeves in arrivo nei cinema nel 2021.

La nuova batmobile del reboot The Batman tutta puntata al realismo non ha entusiasmato, un design semplice anche se grintoso l'hanno resa poco attinente a ciò che abbiamo visto sul grande schermo sinora, ma visto il nuovo Batman "detective" di Robert Pattinson e l'atmosfera "noir" del racconto a cui ha fatto cenno il regista Matt Reeves, il look della nuova Batmobile appare assolutamente appropriato.

Recentemente sono state pubblicate via Twitter alcune illustrazioni che mostrano quello che doveva essere il design iniziale della Batmobile provenienti dal sito web di Jeff Frost, un modellista e scultore che ha lavorato a numerosi progetti di alto profilo, tra cui Batman v Superman: Dawn of Justice, Batman & Robin, Godzilla, Guardiani della Galassia Vol. 2 e il sequel Avatar 2 attualmente in produzione.







Concept Model Maker Jeff Frost posted some pictures of a model of #TheBatman's Batmobile on his website! pic.twitter.com/xHNkj6WYtv

— The Batman (2021) dir. Matt Reeves 🦇 (@TheBatRobert) May 31, 2020

Insieme ai concept art della nuova Batmobile vi proponiamo anche una fan art del nuovo costume di Robert Pattinson ad opera dell'artista William Gray che ha descritto il suo design come: "ispirato da foto dal set e alcune foto di produzione".

Secondo Reeves "The Batman" offrirà una nuova interpretazione del personaggio iconico, vedremo se Pattinson avrà carisma e fisicità necessari a rendere giustizia ad uno dei supereroi più amati e popolari di sempre. Nel nuovo film Bruce Wayne se la vedrà con alcuni volti noti della Gotham criminale come Catwoman (Zoë Kravitz), Pinguino (Paul Dano) e l'Enigmista (Colin Farrell) e alleati di sempre come Alfred (Andy Serkis) e Jim Gordon (Jeffrey Wright).

Le riprese di "The Batman" sono in procinto di riprendere in Inghilterra dopo lo stop per l'emergenza Covid-19 per un'uscita attualmente fissata al 1° ottobre 2021.





























Visualizza questo post su Instagram















































Un post condiviso da William Gray (@willgray_art) in data: 31 Mag 2020 alle ore 4:42 PDT

