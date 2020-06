Stasera in tv: "La signora di Purity Falls" su Rai 2

Di Pietro Ferraro mercoledì 3 giugno 2020

Rai Due stasera propone "La signora di Purity Falls", film thriller del 2019 diretto da Sam Irvin e interpretato da Olivia d'Abo, Kristanna Loken, Beth Broderick, Gary Weeks e Trevor Stines.





Cast e personaggi

Olivia d'Abo: Courtney

Kristanna Loken: Nicole

Beth Broderick: Karen

Gary Weeks: Kyle

Trevor Stines: Jason

Autumn Dial: Clara

Sloane Avery: Justine

Kendall Ryan Sanders: Benjamin

Andrew Matthew Welch: Daniel

Abby Glover: Amber

Robert Pralgo: Mr. Wiley

Wren Barnes: Vivian

Steven A. Miller: Coach Miller

Katherine Morgan: Tiffany





La trama

Dovrebbe essere un nuovo inizio: un anno dopo la perdita del marito, Nicole (Kristanna Loken) si stabilisce a Purity Falls con i suoi figli adolescenti Justine e Jason (Sloane Avery e Trevor Stines). Innanzitutto, la famiglia è accolta da un caloroso benvenuto. Soprattutto la loro ricca vicina Courtney (Olivia d'Abo) che sembra terribilmente simpatica e pronta a dare a Jason dei lavori strani per sostenere il reddito familiare. Eppure Nicole nota presto che qualcosa non va, con suo figlio che se ne va e torna ad ore sospettosamente tarde. Quando un giovane vicino annega in una piscina, le cose iniziano a diventare pericolose. Qualcosa non va nella cortese vicina Courtney, che sembra avere una forte influenza su suo figlio. Presto Nicole scopre il ventre criminale della sana facciata suburbana di Purity Falls che minaccerà le vite di tutti loro.





Curiosità



Sam Irvin è un regista e produttore televisivo e cinematografico veterano, produttore, sceneggiatore, autore, giornalista e insegnante. Dopo aver iniziato la sua carriera come assistente di Brian De Palma in Vestito per uccidere, Irvin ha diretto molti film, tra cui La casa stregata di Elvira, Il bacio di uno sconosciuto, Il West del futuro, Impulso omicida, Le mamme della sposa, Amica per vendetta ed episodi della serie tv Dante's Cove.



La sceneggiatura del film è di Shane O'Brien (L'identità rubata) e Jack Bryant (Fair Haven) da una storia Anthony Del Negro (Per un pugno di follower) e O'Brien.



Kristanna Loken (Nicole) attrice e modella americana di origini norvegesi è nota per il ruolo della letale Terminatrix in Terminator 3, di Brunnhild nel film per la tv La saga dei Nibelunghi, della dhampir Rayne in BloodRayne e Lenora in In the Name of the King, entrambi questi ultimi film ispirati a videogiochi e diretti dal regista tedesco Uwe Boll.



Olivia d'Abo (Courtney) è un'attrice britannica principalmente conosciuta per i ruoli di Karen Arnold in The Wonder Years e di Nicole Wallace in Law & Order: Criminal Intent. Inoltre ha debuttato nei panni della principessa Jehnna in Conan il Distruttore (1984) e ha doppiato Luminara Unduli nella serie animata Star Wars: The Clone Wars e nel recente sequel Star Wars: L'ascesa di Skywalker.



Le musiche originali del film sono del compositore tedesco Julian Scherle (Let's Be Evil, Pause, Hudson, Princess of the Row).



[Per guardare il making of del film clicca sull'immagine in alto]