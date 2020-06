David Thewlis chiarisce: sarà in tre sequel di Avatar, ma non in Avatar 2

Di Pietro Ferraro mercoledì 3 giugno 2020

L'attore David Thewlis chiarisce su un equivoco sulla sua presenza in Avatar 2.

In una recente intervista l'attore David Thewlis, meglio noto come il Remus Lupin della saga di Harry Potter, aveva parlato del suo ruolo di Na’vi in Avatar 2, ora apprendiamo grazie al sito Collider che Thewlis ha chiarito che reciterà in tre sequel di Avatar, ma non in Avatar 2.

Nella nuova intervista Thewlis ha chiarito sulla confusione creatasi su quali film di Avatar lo vedranno nei panni di un Na’vi che non includeranno Avatar 2.

Beh, niente potrebbe essere più diverso di Avatar. Non assomiglia completamente a qualsiasi cosa io abbia mai fatto. Dovrei essere chiaro, comunque, perché so che una rivista in Gran Bretagna mi ha messo in Avatar 2, ma non sono in Avatar 2. Sarò in Avatar 3, che è stato girato contemporaneamente come Avatar 2, e il piano è che sarò anche in Avatar 4 e 5. Volevo solo chiarirlo perché qualcuno ha sbagliato di recente.

Thewlis nell'intervista ha anche parlato dell'esperienza di lavorare con Cameron, un regista con cui è notoriamente difficile lavorare.

Mi è piaciuto molto lavorare con Jim Cameron. Ero un po' nervoso perché avevo sentito storie che è un maestro piuttosto difficile. Avevo sentito storie sulle riprese di Titanic e che poteva essere abbastanza difficile. Non è stato affatto difficile. Non è stato altro che un piacere assoluto, e mi sono fatto grandi risatr con lui. È una specie di genio. Lui fa tutto. È un ingegnere, un artista, un regista e uno scrittore. È solamente un personaggio straordinario.

L'originale Avatar è stato criticato per la trama e l'ormai imperituro elemento del "Salvatore bianco", in realtà Cameron ha creato qualcosa di straordinario che va oltre gli incassi stratosferici e ha segnato una tappa fondamentale per quanto riguarda gli effetti speciali alla stregua dell'originale Star Wars e della trilogia Matrix. Cameron sarà capace di reiterare l'exploit dell'originale? Visto il tempo trascorso e la mole di sequel in ballo la "mission" è senza dubbio ardua, ma non impossibile.