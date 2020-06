Becky: nuovo trailer senza censure del thriller con Kevin James sadico evaso nazista

Di Pietro Ferraro mercoledì 3 giugno 2020

Un inedito e cattivissimo Kevin James per il nuovo film dei regiasti di "Cooties" e "Bushwick".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili un nuovo red band trailer e una locandina di Becky, un thriller del filone "home invasion" che presenta un inedito Kevin James nei panni di un sadico evaso nazista.

Nel thriller diretto da Jonathan Milott e Cary Murnion, James interpreta Dominick uno spietato criminale in fuga che guida un gruppo di detenuti evasi che piomba nella casa sul lago di un padre vedovo e una figlia ribelle (la Lulu Wilson di "Annabelle 2") impegnati in un weekend per riallacciare un rapporto deteriorato.

Il cast è completato da Amanda Brugel, Robert Maillet, Ryan McDonald, Gage Graham-Arbuthnot, John D. Hickman, Mike Dara, James McDougall , Chandra Michaels, Isaiah Rockcliffe, Charles Boyland e Andrew Siwik.

Jonathan Milott e Cary Murnion hanno co-diretto anche Cooties, una commedia horror con zombie interpretata da Elijah Wood e l'action-thriller Bushwick con protagonsita Dave Bautista.

"Becky" debutterà nelgi Stati Uiti nei cinema drive-in, in digitale e on demand il 5 giugno.



Fonte: Comingsoon.net