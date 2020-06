Stasera in tv: "Escape Plan 2 - Ritorno all'inferno" su Rai 2

Di Pietro Ferraro giovedì 4 giugno 2020

Rai Due stasera propone Escape Plan 2 - Ritorno all'inferno (Escape Plan 2: Hades), thriller d'azione del 2018 diretto da Steven C. Miller e interpretato da Sylvester Stallone, Dave Bautista, Huang Xiaoming, Jaime King e 50 Cent.

Cast e personaggi

Sylvester Stallone: Ray Breslin

Dave Bautista: Trent DeRosa

Huang Xiaoming: Shu Ren

Jaime King: Abigail Ross

50 Cent: Hush

Jesse Metcalfe: Luke Walken

Wes Chatham: Jaspar Kimbral

Titus Welliver: Gregor Faust

Shea Buckner: Larry

Lydia Hull: Jules

Chen Tang: Yusheng

Tyron Woodley: Akala

Pete Wentz: Bug

Ming Xi: Qin Fan

Yifan Luo: Red

Vincent Young: Curly





La trama

Anni dopo essere riuscito a trovare la via di fuga dal carcere di massima sicurezza soprannominato “La Tomba”, Ray Breslin (Sylvester Stallone) è alla guida di una nuova squadra di esperti di sicurezza di alto livello. Quando Shu (Huang Xiaoming), maestro di wing chun e membro della squadra, viene rapito e imprigionato all’interno di Ade, una labirintica prigione computerizzata dove gli uomini devono lottare come animali per sopravvivere, Breslin è costretto ad intervenire per salvare il suo amico.





Il nostro commento

Dopo Escape Plan – Fuga dall’inferno, un divertente prison-movie d’azione che ha visto riunite le icone action Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger, arriva Escape Plan 2 – Ritorno all’Inferno, sequel con digressione fantascientifica, senza Schwarzenegger e con Stallone in un ruolo di supporto che diventa un vero e proprio “specchietto per le allodole” per un sequel che definire deludente è un eufemismo. “Escape Plan 2” è una co-produzione Cina, Stati Uniti e Regno Unito che promette Sylvester Stallone e ci propina invece come vero protagonista del film l’attore, cantante e modello cinese Huang Xiaoming, visto in The Sniper di Ringo Lam e nel sequel Ip Man 2. Xiaoming pecca in carisma e risulta assolutamente inadeguato, e il fatto che l’attore risulti il vero protagonista di “Escape Plan 2”, rispetto ad uno Stallone latitante, affossa definitivamente un sequel già debole nel suo impianto fondamentalmente ingannevole. “Escape Plan 2” pur avendo fruito di un'uscita estiva nelle sale italiane, è un film concepito per il direct-to-video, limitato nell’ambientazione e con attori piazzati un po’ a casaccio sullo schermo. Oltre ad uno Stallone “latitante” per quasi l’intero film, nel cast troviamo anche Dave Bautista, il Drax dei Guardiani della Galassia, reclutato come altro specchietto per le allodole, idem per 50 Cent infilato in una manciata di scene per rendere credibile il fatto che si sta guardando un sequel dell’originale "Escape Plan". Questo primo sequel è girato da Steven C. Miller, regista con un talento per il cinema di genere vedi il remake Silent Night, il thriller The Aggression Scale e l’horror Under the Bed. Miller mette insieme come può quelli che sono in realtà due film distinti: uno girato nella prigione hi-tech e creato per il mercato cinese e un altro che include sequenze montate con Stallone e il cast statunitense che sembrano parte di un altro film, che servono evidentemente ad attirare un pubblico internazionale.





Curiosità



La pellicola è il sequel del film del 2013 Escape Plan – Fuga dall’inferno.



Escape Plane 2 è uscito negli States direttamente in home-video, mentre in Cina, Russia e Italia ha fruito di una distribuzione nelle sale.



Il film è stato girato in 20 giorni.



Nonostante sia l’attore più pagato del cast, Sylvester Stallone appare nel film per un totale di 15 minuti.



Parlando del film dopo la sua uscita Stallone lo ha descritto come: "Il film più orribile a cui abbia mai avuto la sfortuna di partecipare...".



Sylvester Stallone e 50 Cent sono gli unici attori di ritorno dal film originale.



Sylvester Stallone e Dave Bautista hanno recitato insieme anche in Guardiani della Galassia Vol. 2.



Nel film, in un ruolo imprecisato, appare anche l’attuale campione dei pesi welter UFC Tyron Woodley.



Amy Ryan, che ha interpretato Abigail nel film precedente, è stata sostituita da Jaime King nel sequel.



L’attore cinese Xiaoming Huang sulle scene di combattimento in Escape Plan 2: “Le scene d’azione sono molto più intense e sono state una grande sfida. Nel film c’è poi una sola scena in cui faccio Wing Chun [uno stile di Kung Fu tradizionale che consiste in un combattimento a distanza ravvicinata. Mi sono allenato molto per questa scena, perché è uno stile di combattimento più veloce, ed è necessario fare attenzione e prendere precauzioni. Ho cercato di usare tutto il tempo che avevo per allenarmi e superare i miei limiti, impegnandomi per arrivare alla miglior interpretazione possibile”.



Il regista Steven C. Miller sul film: “Mi è piaciuto molto il primo Escape Plan. L’ho visto come un richiamo ai film d’azione degli anni Novanta di cui sono un grande fan. Quando i produttori mi hanno chiesto se volevo fare il sequel, ho pensato che il primo era un film anni Novanta e quindi questa volta volevo fare qualcosa di più contemporaneo. Pensavo che il primo Escape Plan fosse così luminoso di proposito. La storia del sequel è molto più cupa e questa tavolozza visiva sembrava la strada giusta. Un’immagine più scura sembra più realistica, ed è comunque lo stile che preferisco”.



Il 4 luglio 2019 è uscito un terzo film, Escape Plan 3 - L'ultima sfida, diretto da John Herzfeld e interpretato da Sylvester Stallone, Dave Bautista e 50 Cent.



Il film ha fruito di un budget di 20 milioni di dollari.



Le musiche originali del film sono dei Newton Brothers (Oculus, Il gioco di Gerald, Open Water 3, Doctor Sleep, Hill House).



