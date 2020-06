Cannes 2020, Another Round: trailer del film di Thomas Vinterberg

Di Pietro Ferraro venerdì 5 giugno 2020

Il danese Thomas Vinteberg torna a Cannes con un film incentrato su un bizzarro esperimento ad alto tasso alcolemico.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un trailer ufficiale di Another Round (Druk). l'ultimo lungometraggio dell'acclamato regista danese Thomas Vinterberg (Il sospetto, Via dalla pazza folla, La comune) recentemente annunciato nella selezione di Cannes 2020. La trama segue quattro insegnanti che intraprendono un esperimento ad alto tasso alcolemico che avrà prevedibili conseguenze estreme.

Another Round è incentrato su quattro amici - tutti insegnanti delle scuole superiori - che testano una teoria secondo cui lavoreranno e vivranno meglio mantenendo un livello costante di alcol nel sangue. I loro risultati iniziali sono positivi con classi e risultati in miglioramento; tuttavia mentre l'esperimento prosegue i risultati si fanno più estremi.

Il film vede Mads Mikkelsen (Il sospetto), Thomas Bo Larsen (The Wave), Lars Ranthe (La comune) e Magnus Millang (Carl Mørck - 87 minuti per non morire) nei panni dei quattro insegnanti al centro dell'esperimento. Il cast è completato da Maria Bonnevie, Susse Wold, Helene Reingaard Neumann, Diêm Camille G., Martin Greis-Rosenthal, Albert Rudbeck Lindhardt, Frederik Winther Rasmussen e Morten Thunbo.

Thomas Vinterberg dirige "Another Round" da una sua sceneggiatura scritta con Tobias Lindholm che con Vinteberg ha scritto anche Il sospetto, Submarino e La comune. "Another Round" è prodotto da Sisse Graum Jørgensen e Kasper Dissing per la danese Zentropa Entertainment.

Fonte: Collider