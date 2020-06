Cannes 2020, Été 85: trailer del film di François Ozon

Di Pietro Ferraro venerdì 5 giugno 2020

"Summer of 85" di François Ozon racconta l'intensa estate di un adolescente in vacanza in Normandia.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Dopo l'annuncio dell'inclusione nella prestigiosa Selezione ufficiale di Cannes 2020, è disponibile un primo teaser trailer di Summer of 85 (Été 85), il nuovo film scritto e diretto dal pluripremiato cineasta francese François Ozon. Come recita il titolo, il film racconta l'intensa estate anni '80 di un sedicenne in vacanza in una località balneare della Normandia.

La trama ufficiale:





Cosa sogni quando hai 16 anni e in una località balneare in Normandia negli anni '80? Un migliore amico? Un patto per tutta la vita tra adolescenti? Scappare per avventure in barca o in moto? Vivere la vita a rotta di collo? No. Sogni di morire. Perché non puoi ottenere una spinta più grande della morte. Ed è questo che ti salva. Le vacanze estive stanno per iniziare e questa è la storia di come Alexis è cresciuto.

Il film è interpretato da Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge, Valeria Bruni Tedeschi e Melvil Poupaud.

François Ozon è stato candidato 3 volte alla Palma d'oro con Swimming Pool, Giovane e bella e Doppio amore. Altri film di Ozon includono Amanti criminali, 8 donne e un mistero, Il tempo che resta, Ricky - Una storia d'amore e libertà e Potiche - La bella statuina.