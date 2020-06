The Execution: Daniel Espinosa racconterà l'omicidio di Jamal Khashoggi

Di Pietro Ferraro venerdì 5 giugno 2020

L'esecuzione del giornalista saudita Jamal Khashoggi diventerà un film per il grande schermo.

Il sito Deadline riferisce di un film in arrivo dal titolo The Execution che racconterà l'assassinio di Jamal Khashoggi. Il progetto nasce da una partnership tra Good Films Collective e il regista Daniel Espinosa (Safe House - Nessuno è al sicuro ) per raccontare il prima, durante e dopo l'efferata esecuzione del giornalista avvenuta nel 2018 all'interno del consolato dell'Arabia Saudita a Istanbul.

Per scrivere la sceneggiatura di "The Execution" è stato reclutato Petter Skavlan, i cui crediti includono il dramma norvegese candidato all'Oscar Kon-Tiki, il thriller Domino di Brian De Palma e il dramma storico Caccia al 12° uomo con Jonathan Rhys Meyers.

Jamal Khashoggi era fuggito dall'Arabia Saudita nel settembre 2017 dopo essere stato bandito da Twitter e aver fortemente criticato il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammad bin Salman, e il re del paese, Salman dell'Arabia Saudita. Il 2 ottobre 2018, Khashoggi entra nel consolato saudita a Istanbul per ottenere documenti relativi al suo matrimonio, ma non lascerà mai l'edificio. A seguito di notizie di cronaca che affermano che l'uomo è stato ucciso e smembrato all'interno del consolato, segue un'ispezione da parte di funzionari sauditi e turchi che rilevano prove di manomissioni e dell'omicidio. Il governo saudita che aveva inizialmente negato la morte del giornalista, in seguito a mutevoli spiegazioni, attraverso il procuratore generale dell'Arabia Saudita ha infine dichiarato che l'omicidio non solo era avvenuto, ma che era stato premeditato. L'omicidio ha causato sanzioni economiche all'Arabia Saudita e ha portato ad un'indagine che ha concluso che il governo saudita era responsabile della "premeditata esecuzione stragiudiziale" del giornalista.

Il regista Daniel Espinosa si è fatto notare da Hollywood con il thriller svedese Snabba Cash aka Easy Money del 2010. In seguito Espinosa dirigerà Denzel Washington e Ryan Reynolds nel thriller d'azione Safe House, adatterà il romanzo Child 44 con Tom Hardy e Gary Oldman, farà una puntatina nello spazione con il thriller fantascientifico Life ed è al timone dell'imminente spin-off Morbius con Jared Leto nei panni del "Vampiro Vivente" dei fumetti Marvel.