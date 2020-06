Aya and the Witch: Studio Ghibli annuncia un nuovo film interamente animato in CG

Di Pietro Ferraro venerdì 5 giugno 2020

Il romanzo "Earwig e la strega" arriva al cinema in un lungometraggio animato diretto dal figlio di Hayao Miyazaki.

Il sito Entertainment Weekly rivela nuovi dettagli su Aya and the Witch, un nuovo film d'animazione in sviluppo presso l'iconico Studio Ghibli. Il film basato sul romanzo fantasy "Earwig e la strega" della scrittrice britannica Diana Wynne Jones sarà realizzato interamente con animazione CG e sarà diretto da Goro Miyazaki, figlio del leggendario Hayao Miyazaki.

La sinossi ufficiale del romanzo:





Gli orfanotrofi sono posti orribili. Ma Earwig adora il St. Morwaid perché, da quando è stata lasciata ancora in fasce all'ingresso dell'istituto, tutti fanno esattamente quello che vuole. Le cose cambiano il giorno in cui una coppia un po' inquietante (che si sforza di apparire normale) decide di adottare proprio lei. Earwig viene così catapultata nella misteriosa abitazione di Bella Yaga e Mandragora, tra stanze segrete, pozioni e libri di magia, e non ci metterà molto a scoprire che la sua nuova "mamma" è una strega, con tutte le conseguenze che ne derivano! Ma grazie alla sua intelligenza e al prezioso aiuto di Thomas, un gatto parlante, Earwig troverà il modo di farsi rispettare. Una piccola storia di grande coraggio, che insegna a non abbattersi mai, nemmeno quando tutto sembra prendere la piega sbagliata.

Diana Wynne Jones, studentessa di C. S. Lewis e di J. R. R. Tolkien scomparsa nel 2011, è nota per il ciclo fantasy "Chrestomanci" composto da sei novelle e quattro racconti brevi che raccontano di potenti incantatori in grado di spostarsi tra mondi paralleli e la serie "Howl" di cui fa parte Il castello errante di Howl trasposto da Hayao Miyazaki nell'omonimo lungometraggio animato del 2004.

Se Pippi Calzelunghe è la storia della ragazza più forte del mondo. Aya è la storia della ragazza più intelligente del mondo. Aya è sfacciata ma in qualche modo carina. Spero sia amata da molti tipi di persone. A proposito, ho pensato che Aya mi ricordasse qualcuno, poi si è scoperto che era Goro stesso, il regista del film. Quando gliel'ho detto, sembrava intimidito...dopo il corona, come cambierà il mondo? Questa è la più grande preoccupazione per molte tipologie di persone adesso. Anche l'industria cinematografica e televisiva non può evitarlo. Aya and the Witch può fare bene dopo il corona? Ci ho pensato molte volte mentre guardavo le prime riprese. Poi ho capito che la grande caratteristica del film è la saggezza di Aya. Se solo abbiamo saggezza, possiamo superare qualsiasi cosa in qualsiasi epoca. Quando ci ho pensato, mi sono sentito sollevato. Toshio Suzuki - produttore e co-fondatore Studio Ghibli

"Aya and the Witch" uscirà entro la fine dell'anno in Giappone trasmessa dalla NHK General TV, parte del servizio pubblico radiotelevisivo giapponese.

Via: EW