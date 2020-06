We’re Not From Here: Columbia Pictures adatta il romanzo per bambini di Geoff Rodkey

Di Pietro Ferraro sabato 6 giugno 2020

L'avventura fantascientifica per bambini di Geoff Rodkey diventerà un film realizzato con un ibrido di live-action e CGI.

Il sito Deadline riferisce che Columbia Pictures porterà al cinema, adattandolo in un lungometraggio che mixerà CGI e live-action, il romanzo per bambini We're Not From Here di Geoff Rodkey.

La sinossi ufficiale del libro:

Immagina di essere costretto a trasferirti su un nuovo pianeta dove TU sei l'alieno! La prima volta che ho sentito parlare di Planet Choom, eravamo su Marte da quasi un anno. Ma la vita sulla stazione di Marte era triste, e poiché la Terra non era più un'opzione (potremmo averla fatta saltare in aria), era tempo di trovare una nuova casa. È così che siamo finiti su Choom con gli Zhuri. Sono molto intelligenti. Sembrano anche zanzare giganti. Ma non è per questo che è così difficile vivere qui. Ci sono molte cose che agli Zhuri non piacciono: cantare (chiedi a mia sorella, Ila), commedia (una battuta mi ha mandato nell'ufficio del preside) o qualsiasi tipo di emozione. Il problema più grande? Agli Zhuri non piacciamo noi. E se l'umanità sopravviverà, spetta alla mia famiglia fargli cambiare idea. Nessuna pressione.

La fonte riferisce che per la regia è stato reclutato l'animatore Mike Mitchell che in veste di regista ha diretto live-action (Natale in affitto, Sky High - Scuola di superpoteri), lungometraggi animati (Shrek e vissero felici e contenti, Trolls, The LEGO Movie 2) e ibridi live-action / CGI (Alvin Superstar 3, SpongeBob - Fuori dall'acqua).

Geoff Rodkey è uno sceneggiatore e scrittore di libri per bambini. Prima di "We're Not From Here" Rodkey ha scritto le serie I Gemelli Tapper e "I viaggi di Egg" e i libri "Fuga dalla preistoria" e "The Story Pirates Present: Stuck in the Stone Age". I suoi crediti cinematografici includono sceneggiature per le commedie Il campeggio dei papà, Vita da camper e Shaggy Dog - Papà che abbaia...non morde.