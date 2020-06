Film e libri: artista rivisita pellicole classiche in copertine di book tascabili

Di Pietro Ferraro sabato 6 giugno 2020

Classici cinematografici diventano cover di libri nel progetto Kickstarter "Good Movies as Old Books".

Cinema & libri sono un binomio che funziona da sempre, spesso il cinema si è posto come narratore di grandi opere attraverso le immagini, e ancor più spesso i libri sono stati fonti d'ispirazione per grandi classici cinematografici o sono stati il proseguo naturale di alcuni franchise del grande schermo, la saga di Star Wars è un esempio eclatante in tal senso.

Oggi vi proponiamo un progetto che gioca su questa "simbiosi" con l'artista Matt Stevens che ha unito la sua passione per il cinema e la lettura creando "Good Movies as Old Books", una serie di artwork che fondono 100 dei suoi film preferiti trasformandoli in copertine di libri tascabili.

La serie "My Good Movies as Old Books" unisce il mio amore per il cinema e l'arte e i vecchi libri. Come designer professionista e illustratore, ho intrapreso il progetto come un esercizio per aiutarmi a uscire da un funk creativo e come un modo per sperimentare nuovi mezzi e tecniche. Dopo aver fatto alcune immagini, il progetto ha assunto vita propria e mi sono emozionato nel continuare a esplorare nuove idee e reinterpretare i film della mia vita per i quali nutro un profondo affetto.

"Good Movies as Old Books" è diventata anche una raccolta fondi su Kickstarter per raccogliere le cover in un libro illustrato stampato in alta qualità.

La risposta online è stata entusiasta, quindi ho visto questa come un'opportunità per mettere gli artwork nelle mani delle persone sia in forma di libro che di stampa. Il libro sarà un pezzo di fascia alta, prodotto da una delle più rinomate tipografie di libri negli Stati Uniti Stati. Le stampe saranno stampe giclée di alta qualità, su carta d'archivio. In passato ho prodotto un libro simile su Kickstarter, quindi mi sento ben armato per gestire le sfide e i rischi di un progetto di questo tipo. Come per qualsiasi progetto che si affida a fornitori esterni, esiste sempre un rischio intrinseco. Per ridurre al minimo questo rischio, lavorerò con stampanti affidabili con cui ho lavorato con successo in passato e con cui ho un buon rapporto di collaborazione. Comunicherò eventuali ritardi nella produzione in modo rapido e chiaro.

Per visionare ulteriori cover potete visitare il sito ufficiale di Matt Stevens o il suo account Instagram di cui trovate una selezione a seguire.





























Visualizza questo post su Instagram















































Un post condiviso da Matt Stevens (@mattstevensclt) in data: 13 Apr 2020 alle ore 11:25 PDT





























Visualizza questo post su Instagram















































Un post condiviso da Matt Stevens (@mattstevensclt) in data: 3 Apr 2020 alle ore 9:13 PDT





























Visualizza questo post su Instagram















































Un post condiviso da Matt Stevens (@mattstevensclt) in data: 26 Mag 2020 alle ore 5:40 PDT





























Visualizza questo post su Instagram















































Un post condiviso da Matt Stevens (@mattstevensclt) in data: 21 Mag 2020 alle ore 6:08 PDT





























Visualizza questo post su Instagram















































Un post condiviso da Matt Stevens (@mattstevensclt) in data: 20 Mar 2020 alle ore 5:46 PDT





























Visualizza questo post su Instagram















































Un post condiviso da Matt Stevens (@mattstevensclt) in data: 7 Feb 2020 alle ore 11:16 PST





























Visualizza questo post su Instagram















































Un post condiviso da Matt Stevens (@mattstevensclt) in data: 17 Apr 2020 alle ore 10:15 PDT





























Visualizza questo post su Instagram















































Un post condiviso da Matt Stevens (@mattstevensclt) in data: 4 Giu 2020 alle ore 7:51 PDT

Fonte: GeekTyrant