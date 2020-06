Arthur and Merlin: Knights of Camelot - trailer del dramma epico con Richard Brake

Di Pietro Ferraro sabato 6 giugno 2020

Una nuova versione della storia di Re Artù diretta dall'attore e regista britannico Giles Alderson.

Disponibili trailer e poster di Arthur & Merlin: Knights of Camelot, una nuova rivisitazione del mito di Re Artù che narra di un adulto sovrano di Camelot che torna a casa dopo aver combattuto l'Impero romano e trova il suo trono occupato da un usurpatore illegittimo che dovrà combattere con l'aiuto del mago Merlino e dei fidati Cavalieri della Tavola Rotonda.

La trama ufficiale:





L'anno 463 d.C. L'Inghilterra è una terra divisa. Una terra che ha bisogno di una leggenda. Re Artù è stato assente per cinque lunghi anni, combattendo una guerra all'estero che ha colpito i suoi cavalieri, ha lasciato il suo trono indifeso e la sua regina in balia di Mordred, suo figlio illegittimo. Deve tornare a casa in fretta, affrontando minacce oscure e pericolose da tutti i lati. Ma mentre lotta per preservare Camelot e tutto ciò che gli è caro, il conflitto più duro sarà con se stesso. Guidato dal leggendario mago Merlino, Arthur deve sforzarsi di diventare il re di cui la sua nazione ha bisogno. È la storia di una leggenda, ancor prima che la leggenda venisse raccontata...

Il film è interpretato da Richard Short (Nemico pubblico - Public Enemies) come Artù, Richard Brake (il Re della Notte della serie tv "Il trono di spade") nei panni di Merlino, Stella Stocker (L'inganno perfetto) come Ginevra e Tim Fellingham (Final Destination 5) è Lancillotto. Il cast è completato da Joe Egan (Sherlock Holmes - Gioco di ombre), Ronan Summers (Jurassic World - Il regno distrutto), Olivia Bernstone (Una famiglia la tappeto), Emily Haigh (The Dare) e Stefan Boehm (Dead Ringer).

"Arthur & Merlin: Knights of Camelot" è diretto dall'attore e regista britannico Giles Alderson, al suo secondo lungometraggio dopo il thriller-horror The Dare. Alderson dirige da una sua sceneggiatura scritto con l'esordiente Simon Cotton e Jonny Grant (The Dare), da una storia di Alderson, Cotton e Grant. Il film prodotto da Jeet Thakrar e Lucinda Rhodes Thakrar debutterà nel Regno Unito direttamente in VOD il prossimo 13 luglio.