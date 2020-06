Cannes 2020, Playhouse: trailer del thriller-horror sovrannaturale dei Fion Brothers

Storie di fantasmi scozzesi nel nuovo horror diretto dai fratelli Fion e Toby Watts.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili trailer e poster di Playhouse, un nuovo intrigante horror sovrannaturale di produzione scozzese che verrà presentato a Cannes all'annuale "Marché du Film" che quest'anno si terrà online (22 - 26 giugno) allo scopo di fornire alle società di vendita uno spazio in cui connettersi con gli acquirenti e mostrare i loro nuovi film e progetti in uno spazio online appositamente dedicato.

La trama ufficiale:

William J Holstead interpreta il carismatico "Jack Travis" che contrappone il proprio ego al benessere della figlia isolata, con conseguenze terrificanti; Grace Courtney interpreta "Ape / Beleth", la figlia adolescente turbata di Jack che scopre cose sull'opera di suo padre che vorrebbe poter dimenticare; Helen Mackay interpreta "Jenny", la vicina di Jack, una ragazza del posto intrigantemente preoccupata da ciò che Jack potrebbe fare mentre James Rottger interpreta "Callum", marito frustrato di Jenny che fatica a capire perché lei abbia voluto riportarli all'estremo nord. Il cast è completato dall'attrice di cinema indipendente Rebecca Calienda e le giovani attrici scozzesi Eilidh McLaughlin e Mathilde Darmady.

Playhouse è diretto dai fratelli cineasti Fionn e Toby Watts da una sceneggiatura di Toby Watts. i fratelli Watts sono al loro primo lungometraggio dopo avere co-diretto tre episodi della serie tv Dilemmas.

Il film girato in Scozia e prodotto dai fratelli Watts è stato supportato da una campagna Kickstarter che ha raccolto 10.000£.

Siamo ossessionati dai film. Guardandoli. Facendoli. E sappiamo cosa significa diventare completamente matti cercando di rendere qualcosa di creativo e meraviglioso, qualcosa che pensi follemente che piacerà anche ad un sacco di altre persone. Fin da quando eravamo ragazzini che giocavamo con una videocamera, abbiamo sognato di fare un film insieme. Come fratelli che si sono bloccati l'uno nell'altro per tutta la vita, siamo diventati migliori amici. E pensiamo di avere storie davvero epiche ed eccitanti da raccontare come fratelli Watts, storie che entusiasmeranno e intratterranno il pubblico di tutto il mondo.

Fratelli Watts - Registi