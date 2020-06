Enter the Fat Dragon: nuovo trailer della commedia d'azione con Donnie Yen

Di Pietro Ferraro domenica 7 giugno 2020

Donnie Yen protagonista del remake della parodia con arti marziali anni settanta di Sammo Hung.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un nuovo trailer di Enter the Fat Dragon che mostra un Donnie Yen "ingrassato" ad arte grazie al make-up speciale. Scritto e diretto da Kenji Tanigaki e Wong Jing il film è un aggiornamento dell'omonimo film del 1978 diretto e interpretato da Sammo Hung, che voleva essere al contempo parodia del film L'urlo di Chen terrorizza anche l'occidente (Way of the Dragon) di Bruce Lee del 1972 e una satira del fenomeno della cosiddetta "Bruceploitation" degli anni '70.

"Enter the Fat Dragon" segue Fallon Zhu (Donnie Yen), un acclamato e pluridecorato agente di polizia che da super-poliziotto in gran forma ingrassa dopo essere stato relegato ad un lavoro sedentario nel deposito delle prove. Dopo una disperata richiesta di un vecchio collega, Zhu torna in azione e fa squadra con uno scaltro ristoratore armato di wok per risolvere un misterioso omicidio - e fa il suo ultimo tentativo di riguadagnare il suo lavoro e la sua fidanzata.

Il film è interpretato anche da Teresa Mo, Niki Chow e il regista Wong Jing, quest'ultimo interpretava il ruolo di "Jack" nel film originale di Sammo Hung, ruolo che in questo remake è interpretatp da Philip Ng. Il cast è completato da Naoto Takenaka, Hiro Hayama, Louis Cheung, Chaney Lin, Joey Tee, Wong Cho-lam, Lawrence Chou, Jerry Lamb, Masanori Mimoto, Jim Chim, Bob Lam, Jessica Jann, Anthony Chan e Kentaro Shimazu.