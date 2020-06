Stasera in tv: "Mandela - La lunga strada verso la libertà" su Canale 5

Di Pietro Ferraro lunedì 8 giugno 2020

Canale 5 stasera propone "Mandela - La lunga strada verso la libertà", dramma biografico del 2013 diretto da Justin Chadwick e interpretato da Idris Elba, Atandwa Kani, Siza Pini, Naomie Harris, Tony Kgoroge, James Cunningham, Thapelo Mokoena e Jamie Bartlett.

Cast e personaggi

Idris Elba: Nelson Mandela (adulto e anziano)

Atandwa Kani: Nelson Mandela (età 16–23)

Siza Pini: Nelson Mandela (età 7–9)

Naomie Harris: Winnie Madikizela

Tony Kgoroge: Walter Sisulu

S'Thandiwe Kgoroge: Albertina Sisulu

Riaad Moosa: Ahmed Kathrada

Zolani Mkiva: Raymond Mhlaba

Simo Mogwaza: Andrew Mlangeni

Tshallo Sputla Chokwe: Oliver Tambo

Fana Mokoena: Govan Mbeki

James Cunningham: George Bizos

Thapelo Mokoena: Elias Motsoaledi

Jamie Bartlett: James Gregory

Deon Lotz: Kobie Coetzee

Terry Pheto: Evelyn Mase

Sello Maake: Albert Lutuli

Gys de Villiers: F. W. de Klerk

Zenzo Ngqobe: Patrick Lekota

Carl Beukes: Niel Barnard





La trama

Il film racconta la vita di Nelson Mandela dalla sua infanzia in un villaggio rurale fino alla sua elezione a presidente del Sud Africa. Questo nuovo trailer mette ancora una volta in evidenza la carismatica prestazione di Elba nei panni del leader sudafricano, ponendo l'accento sulla tumultuosa strada percorsa dal premio Nobel per la pace.





Curiosità



Il film diretto da Justin Chadwick (L'altra donna del re) e scritto da William Niocholson (Il primo cavaliere, Grey Howl) è basato su "Lungo cammino verso la libertà" (Long Walk to Freedom, 1995) autobiografia scritta da Nelson Mandela, leader del movimento anti-apartheid in Sudafrica e primo presidente del Sudafrica dopo la caduta del regime segregazionista. Il libro ripercorre la vita di Mandela dall'infanzia nel Transkei fino al periodo immediatamente successivo la scarcerazione. Gran parte del materiale fu preparato da Mandela durante i suoi 27 anni di carcere a Robben Island e in altri istituti carcerari del Sudafrica.



Mandela nel corso degli anni ha visto la sua storia e la sua figura interpretate, tra cinema e tv, da diversi attori tra i quali ricordiamo Sidney Poitier (Mandela and de Klerk - 1997); Dennis Haysbert (Goodbye Bafana - 2007); David Harewood (Mrs Mandela - 2009) e Morgan Freeman (Invictus - 2009).



Durante la premiere londinese del film, le sorelle Zindzi e Zenani Mandela, che erano tra il pubblico, sono state informate al cellulare della notizia che il loro padre Nelson Mandela era appena morto. Alla domanda se volevano rinviare la proiezione, hanno insistito sul fatto che la premiere procedesse come previsto. La triste notizia, tuttavia, non è stata condivisa con il resto dei partecipanti che hanno partecipato alla proiezione ignari della morte di Mandela. Fu solo dopo i titoli di coda alla fine del film che il co-produttore Anant Singh salì sul palco per dare notizia al pubblico. L'auditorium è rimasto in silenzio di 2 minuti come un gesto di rispetto.



Il processo nel 1963 nel film non fu l'unico atto dello stato contro Mandela. Tra il 5 dicembre 1956 e il 29 marzo 1961, lui e altri 29 combattenti per la libertà a sostegno o membri del Congresso Nazionale Africano furono processati per tradimento contro il governo. Il processo è durato quasi quattro anni e mezzo e dopo che circa 12000 documenti sequestrati da funzionari del governo vennero esaminati, Mandela e gli altri imputati vennero giudicati non colpevoli. Questi eventi sono ben documentati nell'autobiografia di Mandela, su cui questo film è basato tra i capitoli 23 e 39.



Il film è stato sviluppato per molti anni, inizialmente con Morgan Freeman designato al ruolo di Nelson Mandela. Questi piani andarono all'aria quando Freeman scelse di interpretare Mandela in Invictus - L'invincibile di Clint Eastwood (2009).



Naomie Harris ha affermato che interpretare Winnie Mandela è stata la sfida più difficile della sua carriera in quanto ha dovuto "abitare" fino a 7 diversi personaggi complessi che rappresentavano la donna.



Per prepararsi al ruolo, l'attore Idris Elba ha trascorso una notte nella vera prigione di Robben Island, rinchiuso in una cella accanto a quella in cui Nelson Mandela è stato incarcerato per 18 anni.



Tom Hooper (Il discorso del re) era stato designato come regista di questo film e ha persino incontrato Nelson Mandela durante lo sviluppo.



Tony Kgoroge, che appare come il compagno di Mandela "Walter", appare anche in un altro film che riguarda Nelson Mandela, Invictus di Clint Eastwood, dove interpreta "Jason" il capo delle guardie del corpo di Mandela.



Le star principali Idris Elba e Naomie Harris condividono lo stesso compleanno. Entrambi sono nati il ​​6 settembre, anche se Elba è nato nel 1972 e Harris nel 1976.



Il film costato 8 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 28.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del copoitore britannico Alex Heffes , i cui crediti includono colonne sonore per i biografici L'ultimo re di Scozia e Queen of Katwe, i film d'azione Escape Plan e Bastille Day e la miniserie tv Radici.

Il brano "Ordinary Love" composto dagli U2 per la colonna sonora del film ha vinto un Golden Globe ed è stato candidato all'Oscar per la migliore canzone originale.



1. Mzala - The Havana Swingsters

2. Hoya Rona (Live On Location, South Africa / 2012) - Tony Kgoroge & Mandela OST Cast

3. Be My Guest - The Manhattan Brothers

4. Afrika Will Be Saved (Live On Location, South Africa / 2012) - Mandela OST Cast

5. Jikela Emaweni - The Manhattan Brothers

6. Kaphume Aphendlini (Live On Location, South Africa / 2012) - Dizu Plaatjies

7. Long Trousers Kwela - Elias Lerole

8. Quickly In Love - Todd Matshikiza & Pat Williams

9. Amuck - Art Blakey

10. War - Bob Marley

11. Bahleli bonke eTilongweni - Mandela OST Cast

12. The Revolution Will Not Be Televised - Gil Scott-Heron

13. Nelson Mandela (2002 Digital Remaster) - The Special AKA

14. Thetha no Botha/Siyaya ePitoli - Innocent Modiba

15. Thula Baba - Mandela OST Cast

16. Nkosi Sikelel' iAfrika - Mandela OST Cast

17. Ordinary Love - U2

La colonna sonora è disponibile per il download su Amazon.it.

