Black Lives Matter: l'attore John Boyega ringrazia i suoi sostenitori su Instagram

Dopo il discorso tenuto durante la protesta di Londra per George Floyd, l'attore di Star Wars ringrazia chi gli è stato vicino in quel momento.

John Boyega dopo il supporto ricevuto a seguito del suo discorso durante la protesta a Londra organizzata dal movimento "Black Lives Matter" a seguito della morte di George Floyd, tra cui tweet dagli account ufficiali di Star Wars, Mark Hamill e JJ Abrams, l'attore ha utilizzato i social media per rispondere a chi gli è stato vicino in quel momento tanto intenso.

Boyega ha condiviso un sentito messaggio su Instagram per ringraziare i suoi sostenitori accompagnato da foto scattate durante le sue visite nelle scuole del quartiere di Southwark a Londra.

Voglio ringraziare tutti voi per l'amore e il sostegno che avete condiviso negli ultimi giorni, anche se nulla di ciò che ho fatto è stato per essere elogiato, o se è sufficiente, nel grande schema delle cose. Questo è un momento intenso per la nostra comunità e la cosa più importante è per noi mantenere lo slancio e non perdere di vista quanto sia fondamentale perseguire soluzioni e impegni a lungo termine, per il bene della nostra generazione e della prossima. Le nostre ricerche individuali di successo e appartenenza rimangono, ma ora più che mai è importante utilizzare questo movimento come carburante per ispirare nuovi modi di pensare, costruire e crescere insieme. Credo che ogni grande movimento inizi con un rinnovamento della mente. So che state pensando tutti, qual è la prossima mossa? Dove andiamo da qui? Perché sto pensando alla stessa cosa! Sono in corso conversazioni su attività commerciali, proprietà e supporto da parte dei neri, e continuerò ad avere queste conversazioni con la piena intenzione di dare vita a idee sostenibili e tangibili. Aumentiamo le nostre conoscenze! Sono entusiasta di vedere accadere un risveglio in tutti noi! Continuerò ad utilizzare la mia piattaforma per combattere le ingiustizie e le disuguaglianze nella nostra comunità, qualunque cosa accada. Tuttavia, un uomo non può farlo da solo - ho bisogno di te e noi abbiamo bisogno l'uno dell'altro! Abbiamo bisogno che tutti, in tutti i settori, settori socio-economici, paesi, si uniscano con un obiettivo condiviso di un cambiamento REALE. Prima della pandemia ho visitato alcune scuole a Southwark, per condividere il mio viaggio e comprendere veramente le menti e le esigenze della nostra prossima generazione. A dir poco aperto e stimolante, non vedo l'ora di continuare questo lavoro e di contribuire di più, quando sarà sicuro farlo. Esorto i neri della nostra comunità, i miei coetanei, a fare lo stesso. Connettersi con i nostri figli e motivarli verso un futuro più forte e luminoso, è urgente e necessario. Nel frattempo, lavoriamo per liberare la pista per loro, in modo che possano decollare e volare. Ama tutti e stai al sicuro x