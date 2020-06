Ghostbusters compie 36 anni: "making of" dello spot tv degli Acchiappafantasmi (video)

Siete disturbati da strani rumori nel pieno della notte? - Guardate un dietro le quinte dello spot pubblicitario degli acchiappafantasmi originali.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

L'8 giugno 1984 usciva nei cinema americani l'originale Ghostbusters, un mix di commedia, horror e sovrannaturale inarrivabile che solo Sospesi nel tempo aka The Frighteners di Peter Jackson è riuscito ad eguagliare nel corso degli anni. Naturalmente stendiamo un velo pietoso sul recente reboot al femminile di Paul Feig che ha sprecato un cast di alto profilo per una sguaiata parodia tutta da dimenticare.

Per celebrare l'anniversario del gioiellino anni ottanta di Ivan Reitman andiamo a proporvi un video pubblicato dal canale YouTube di Ghostbusters che presenta un "dietro le quinte" ufficiale dello spot tv che Peter Venkman (Bill Murray), Raymond "Ray" Stantz (Dan Aykroyd) ed Egon Spengler (Harold Ramis) registrano per promuovere la loro ditta di Acchiappafantasmi.



Il video mostra il trio che utilizza nomi alternativi per l'attività ("Ghoststoppers" o "Ghostblasters") e c'è una versione dello spot che include Janine Melnitz, segretaria degli acchiappafantasmi e interesse amoroso di Egon Spengler interpretata da Annie Potts ripresa davanti alla caserma dei pompieri diventata il quartier generale degli esperti di eliminazione del sovrannaturale.

Oggi era anche la data in cui ogni anno si celebra il Ghostbusters Day, ma l'account Twitter ufficiale di Ghostbusters lo scorso giovedì ha rilasciato una dichiarazione rimandando la celebrazione a sostegno delle proteste nazionali di Black Lives Matter:

Mentre sappiamo che i fan non vedono l'ora di celebrare questa celebrazione annuale di un film amato e iconico, non ci sembra il momento giusto per celebrare. Non vediamo l'ora di condividere presto la data riprogrammata.