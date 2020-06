Jurassic Park: nuove action figures "Mattel" di Dennis Nedry e il Dilofosauro

Di Pietro Ferraro lunedì 8 giugno 2020

Mattel lancia due nuovi set di action figure che replicano la famosa scena dell'attacco del Dilofosauro nell'originale Jurassic Park.

Se il trend positivo legato ai nuovi contagi di Covid-19 negli Stati Uniti permarrà, le riprese di Jurassic World 3 aka Jurassic World: Dominion dovrebbero riprendere, si spera, il prossimo luglio con un'uscita attualmente prevista nelle sale per l'11 giugno 2021.

In attesa di news su "Dominion" vi segnaliamo due nuovi set di action figures che faranno la gioia dei fan del Jurassic Park originale. Mattel ha lanciato il pre-ordine di due nuovi set che ritraggono l'avido informatico Dennis Nedry (Wayne Knight) e la specie che ne ha decretato la dipartita su Isla Nublar durante la sua fuga, i letali Dilofosauri. I set venduti separatamente sono complementari per ricreare la famosa scena in cui l'informatico Nedry viene attaccato da un Dilofosauro che lo acceca e divora.

Il set di Nedry oltre ad una figure da 15 cm contiene la bomboletta di Barbasol con fiale di DNA di dinosauro, un volto alternativo coperto della saliva velenosa del Dilofosauro, un paio di mani extra intercambiabili che gli consentono di tenere la lattina e una base a tema. La storia di Nedry è stata completata nel videogioco Jurassic Park: The Game dove Nima Cruz, una spia assunta dalla Biosyn, ritroverà il cadavere di Dennis Nedry e anche il contenitore con gli embrioni trafugati dall'informatico.

Il set del dilofosauro include un collare di pelle rimovibile che replica la postura di attacco del dinosauro nel film (incluso il liquido velenoso che sputa dalla bocca), un cartello East Dock con una freccia rotante e una base a tema. Il Dilofosauro del romanzo e del film sputa veleno e possiede un collare di pelle retrattile intorno al collo, ma lo scrittore Michael Chrichton ha rivelato di aver inventato queste caratteristiche per rendere l'animale più minaccioso; inoltre per il film Steven Spielberg ne ha ridotto notevolmente le dimensioni al fine di evitare confusioni con il Velociraptor.

Le nuove action figures sono disponibili in pre-ordine QUI.