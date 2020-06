Under the Light, trailer del film di Zhang Yimou

Di Antonio M. Abate martedì 9 giugno 2020

Dal wuxia al thriller coi neon, un oberato Zhang Yimou mostra il primo trailer di Under the Light, in uscita quest'anno in Cina



(Clicca sull'immagine per guardare il trailer)

Mentre è ancora alle prese col suo film di spionaggio, Impasse, Zhang Yimou ha intanto modo di mostrare il primo trailer di uno dei suoi svariati progetti, ossia Under the Light. Inizialmente intitolato Rock Solid, si tratta di una sorta di thriller urbano, di cui però si sa ancora poco o nulla - al momento sta infatti girando solo una versione in lingua originale senza sottotitoli in inglese.

Ma i due progetti summenzionati non sono gli unici a cui il regista sta lavorando. Alcuni ricorderanno infatti che One Second, il suo film ambientato al tempo della Rivoluzione Culturale, lo scorso anno fu ritirato all'ultimo minuto dalla Berlinale; Hollywood Reporter sostenne che il motivo di questa scelta fu che il Governo cinese reputasse il film talmente buono che avrebbe attirato troppa attenzione, esito a quanto pare non voluto, dato il tema piuttosto delicato.

Quanto a Zhang Yimou, non si può rimanere indifferenti a questa sua alternanza: da Shadow, un wuxia, ad Under the Light, altra cosa completamente. Se si considerano pure gli altri due citati, si ha un quadro in relazione allo spettro di generi e tematiche trattati da Zhang in un lasso di tempo comunque piuttosto ristretto. Senza contare che Shadow è senz'altro uno dei suoi migliori lavori da anni a questa parte, così come avemmo modo di appurare dal Lido due anni fa.