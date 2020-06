The Batman 2 introdurrà un nuovo Joker? (rumor)

Di Pietro Ferraro lunedì 8 giugno 2020

Un rumor ipotizza che un eventuale sequel di The Batman di Matt Reeves potrebbe includere una nuova versione del Principe Pagliaccio del Crimine.

In attesa che The Batman di Matt Reeves riprenda la produzione nel Regno Unito, approda online un intrigante rumor dal sito The Direct (via Heroic Hollywood) che ipotizza che in un eventuale The Batman 2 potrebbe essere introdotto un nuovo Joker.

Secondo l'insider Daniel Richtman ci sarebbero piani futuri per un nuovo Joker che non apparirà nel reboot con Robert Pattinson per la presenza nel film di una già troppo ricca galleria di supercriminali che includerà Catwoman (Zoe Kravitz), l'Enigmista (Paul Dano), Pinguino (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro), con l'aggiunta di Peter Sarsgaard come il procuratore Gil Colson, che si vocifera sia un nuovo Due Facce.

La possibilità di un ennesimo Joker sembra una mossa piuttosto azzardata dopo l'interessante ma inadeguato Joker di Jared Leto, malamente utilizzato in Suicide Squad, e la memorabile interpretazione da Oscar di Joaquin Phoenix nell'acclamato dramma di Todd Phillips ambientato in un Gotham alternativa.

Con Leto potenzialmente fuori dai giochi dopo aver firmato per recitare nello spin-off Morbius nel nuovo universo condiviso di Sony Pictures ispirato a personaggi di Spider-Man e il "Principe Pagliaccio del Crimine" di Phoenix scolpito nella memoria dei fan, è difficile pensare ad un attore che potrebbe cimentarsi di nuovo in un ruolo tanto iconico. Forse l'unica soluzione, anche se altamente improbabile, sarebbe quella di portare il Joker di Phoenix nel mondo "noir" creato da Reeves per il nuovo Batman di Robert Pattinson, qualcosa che potrebbe rivelarsi una "genialata", ma siamo nel territorio della pura speculazione viste le notorie resistenze di Phoenix ad inserire nel Joker di Phillips riferimenti al Crociato Incappucciato e ai fumetti più in generale, ma come si suol dire sognare non costa nulla.

The Batman arriverà nei cinema il 1° ottobre 2021.

Fonte: The Direct / Foto: Instagram