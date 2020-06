Stasera in tv: "La Fuitina Sbagliata" su Rai 2

Di Pietro Ferraro martedì 9 giugno 2020

Su Rai Due il debutto cinematografico del duo comico "I Soldi Spicci" diretti dall'esordiente Mimmo Esposito.

Rai Due stasera propone "La fuitina sbagliata", commedia del 2018 diretta dal regista Mimmo Esposito e interpretata dalla coppia comica "I Soldi Spicci".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Annandrea Vitrano: Anna

Claudio Casisa: Claudio

Paride Benassai: Nicola Casisa

Stefania Blandeburgo: Giusy Casisa

Alessandro Bolide: don Pippo, il prete

Luca Lombardi: François

Salvatore La Mantia: il capo scout robusto

Salvatore Mancuso: il capo scout slanciato

Ernesto Maria Ponte: agente immobiliare

Antonio Pandolfo: guida turistica

Barbara Tabita: Enza Vitrano

David Coco: Saverio Vitrano

Maurizio Marchetti: il sindaco di Marzandello

Haruhiko Yamanouchi: il console giapponese





La trama

La storia di Romeo e Giulietta è esattamente al contrario: due famiglie, i Casisa e i Vitrano, che si adorano, e i due figli, Anna e Claudio, studenti fuori sede e fidanzati storici, che si odiano e non vogliono saperne di stare insieme. Quando ritornano a casa, i due trovano una situazione idilliaca: l’amicizia fra le loro famiglie è cementata a tal punto che si sono addirittura unite negli affari. I Casisa, produttori di ricotta e i Vitrano, produttori di scorze di cannoli metteranno in vendita “il cannolo degli innamorati”, di cui Claudio e Anna saranno i testimonial inconsapevoli. Sporcare quel quadretto è così difficile che i due non solo non avranno il coraggio di dire che si sono lasciati ma, presi da una paura sempre più infantile, complicheranno le cose dicendo delle grosse bugie: non solo annunciano il matrimonio ma anche la prossima nascita di un bambino. Da qui parte un gioco di equivoci esilarante, che li porterà a compiere, per l’appunto, La Fuitina Sbagliata.





Curiosità



Il film è scritto da Claudio Casisa e Annandrea Vitrano (I Soldi Spicci) insieme a Marco Alessi e Salvo Rinaudo, prodotto da Cattleya Lab e Buonaluna di Alessandro Siani.



Oltre un milione e 279mila follower su Facebook per "I Soldi Spicci", il duo comico siciliano composto da Claudio Casisa e Annandrea Vitrano e lanciato da YouTube. I due comici hanno alle spalle studi di recitazione con Claudio che è anche autore di testi comici mentre Annandrea è laureata in lingue e culture moderne ed ha un trascorso da docente di recitazione.



Mimmo Esposito, classe 1968, debutta all’età di diciassette anni come attore teatrale per poi scrivere e dirigere spettacoli per Biagio Izzo, Alessandro Siani e Simone Schettino. Per la televisione, ha lavorato nella prima e seconda serie di Ris Roma, La squadra, Un posto al sole, Squadra Antimafia 6, Gomorra – La serie, Il giovane Montalbano e Rhome per la HBO. Per il grande schermo ha recitato ruoli in “Polvere di Napoli” di Antonio Capuano, “Il resto di niente” di Antonietta De Lillo, “Amore con la S maiuscola” di Paolo Costella, “Basta un niente” di Ivan Polidoro , “Ci devo pensare” di Francesco Albanese” dove ha curato anche la direzione artistica, “Magnifico shock” di De Angelis, Prisco, Lombardi, “Vita, Cuore, Battito” di Sergio Colabona e “Troppo Napoletano” di Gianluca Ansanelli, nel quale ha ricoperto anche il ruolo di Actor coach. "La Fuitina Sbagliata" segna il suo esordio alla regia sul grande schermo che gli è valso un premio come miglior regista esordiente dell'anno al Capri Hollywood – International Film Festival 2008.



Il film è stato selezionato per partecipare al Festival di Toronto ICFF 2019 .



Il film ha incassato un totale di 877 mila euro.



[Per guardare il video backstage del film clicca sull'immagine in alto]





Chi sono "I Soldi Spicci"

I Soldi Spicci è il duo comico formato da Claudio Casisa e Annandrea Vitrano. Nel 2014 debuttano con il loro primo spettacolo teatrale interamente intestato a loro, il titolo è “Femmino e Maschia”: uno spettacolo che narra il punto d’ incontro fra due mondi: quello maschile e quello femminile in cui i due protagonisti approfondiscono il tema uomo/donna fino a scambiarsi ruoli e punti di vista. Sempre nello stesso anno arriva il debutto in TV: I Soldi Spicci fanno parte del cast fisso di Colorado su Italia 1, presentato da Diego Abatantuono e Chiara Francini. Nel 2015 arriva “Vietato ai Maggiori”, spettacolo teatrale che registra il tutto esaurito al Teatro Agricantus di Palermo e che parla del confronto generazionale, portando I Soldi Spicci a difendere, con l’arma della comicità, i loro coetanei. L’estate del 2015 rappresenta un vero e proprio bagno di folla per il duo che affronta un tour regionale di 6 date nei principali anfiteatri e arene, sold out in netto anticipo e più di 12.000 spettatori, con “i Soldi Spicci Summer Edition”. Nel 2016 superano lo stretto e cominciano la loro scalata in alcuni teatri nazionali tra cui: Roma, Milano, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Bari, Reggio Calabria registrando sempre il tutto esaurito. Intanto il duo segue un personalissimo percorso con la pubblicazione di brevi video sketch pubblicati sulla pagina Facebook “I Soldi Spicci”, in cui affrontano il tema della relazione di coppia. A questi video si alternano diverse rubriche che riscuotono un successo tale da far crescere la pagina che, ad oggi, si trova a circa 1.235.000 mila like. Fra i video pubblicati quelli che hanno riscosso maggiore successo hanno raggiunto dai 5 agli 8 milioni di visualizzazioni. Anche su YouTube I Soldi Spicci gestiscono il loro canale che a oggi conta più di 230,000 iscritti ed un totale di 79.809.987 visualizzazioni. Anche su Instagram non è indifferente la loro attività che si alterna fra foto, video e Instagram stories e vantano di una pagina da 315,000 iscritti. Sul web, inoltre, si annoverano diverse collaborazioni con brand di successo come Ferrero, Wiko, Lines, Wicon e Disney.





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Gianni Gallo e Maurizio Bosnia (San Valentino Stories).

e (San Valentino Stories).

La colonna sonora include i brani “La serenata” e “Tutti i tuoi baci sono miei” di Vito Giordano e “Va tutto bene” del duo La Famiglia del Sud (Francesco e Margherita Riotta).







[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]