Spider-Man: Un nuovo universo 2 ha iniziato la produzione

Di Pietro Ferraro martedì 9 giugno 2020

Sony sta lavorando al sequel di "Spider-Man: Un nuovo universo" in arrivo nei cinema nel 2022.

Aggiornamento via Twitter per l'atteso sequel del capolavoro d'animazione Spider-Man: Un nuovo universo, l'animatore Nick Kondo ha twittato "Primo giorno di lavoro!" aggiungendo che il sequel arriverà nella sale nel 2022.

“Spider-Man – Un nuovo universo” si può considerare uno dei migliori cinecomic su piazza nonché il migliore Spider-Man visto su schermo. Il film diretto da Peter Ramsey (Le 5 leggende) con gli esordienti Rodney Rothman e Bob Persichetti, incorpora in sé il meglio dei film live-action, dalla trilogia di Sam Raimi al reboot Spider-Man: Homecoming. La sceneggiatura pesca dalle più celebri serie animate implementando il “Ragnoverso” dei fumetti e della serie tv Ultimate Spider-Man con una narrazione tipica del fumetto, con tanto di vignette e dialoghi scritti che si amalgamano perfettamente con l’animazione in CG di altissimo profilo, caratterizzazioni curatissime, umorismo ficcante, cameo e citazioni a iosa e momenti di azione frenetica molto ben dosati, a ricordarci il fascino da funambolo dell’amatissimo “arrampicamuri”. Il film ha vinto un Oscar, un Golden Globe e un BAFTA per il miglior film d'animazione e ha incassato nel mondo circa 375 milioni di dollari.

Sony ha quindi dato il via alla produzione per il sequel non si sa molto se non che tra i nuovo spider-man "alternativi" ci saranno anche Takuya Yamashiro, il protagonista della serie televisiva giapponese "Spider-Man" degli anni '70 e Miguel O'Hara aka Spider-Man 2099 che abbiamo visto in una scena dopo i titolo di coda di "Un nuovo universo" doppiato da Oscar Isaac.







First day on the job! pic.twitter.com/qfqcCAi9wF

— Nick Kondo 近藤 (@NickTyson) June 8, 2020

Fonte: WeGotThisCovered