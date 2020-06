You Should Have Left: trailer del thriller-horror con Kevin Bacon e Amanda Seyfried

Di Pietro Ferraro martedì 9 giugno 2020

Una coppia in crisi si ritrova prigioniera di una casa infestata da una sinistra entità sovrannaturale.

Disponibili trailer e poster di You Should Have Left, un nuovo horror psicologico prodotto da Jason Blum che segna una reunion tra il regista regista David Koepp e l'attore Kevin Bacon, i due hanno già collaborato per l'horror sovrannaturale Echi mortali.

"You Should Have Left" basato sul romanzo omonimo dellos crittore tedesco Daniel Kehlmann (La misura del mondo, È tutta una finzione) segue una coppia, interpretata da Bacon e Amanda Seyfried, in cerca di ristoro fisico ed emotivo che li porterà dritti verso un incubo da cui sarà impossibile ridestarsi.

La trama ufficiale:





In questa terrificante storia che stravolge la mente, un padre combatte disperatamente per salvare la sua famiglia da una bella casa che rifiuta di lasciarli partire. Theo Conroy (Bacon) è un uomo di mezza età di successo il cui matrimonio con la moglie e attrice molto più giovane Susanna (Seyfried) si sta sgretolando, sfilacciato dai segreti, dalla sua gelosia e dall'ombra del suo passato. Nel tentativo di ripristinare la loro relazione, Theo e Susanna prenotano una vacanza in una splendida e remota casa moderna nella campagna gallese per se stessi e la loro figlia di sei anni, Ella (Avery Essex). Quello che all'inizio sembra un rifugio perfetto si trasforma in un incubo perfetto quando Theo apprende una realtà che s'inizia a svelare e che lo porta a sospettare che una forza sinistra all'interno della casa sappia più di quanto lui o Susannasi siano confessati a vicenda.

Il cast è completato da Geoff Bell (Storage 24), Colin Blumenau (Metropolitan Police), Lowri Ann Richards (That Uncertain Feeling) e Joshua C Jackson (The Jonestown Haunting).



Il regista David Koepp ha diretto anche Secret Window e Mortdecai con protagonista Johnny Depp, la deliziosa commedia sovrannaturale Ghost Town con Ricky Gervais e il thriller d'azione Senza freni con Ryan Gosling. Koepp ha anche diversi crediti di alto profilo come sceneggiatore tra cui Jurassic Park, Mission: Impossible, Spider-Man, La guerra dei mondi e sta attualmente scrivendo il remake de La moglie di Frankenstein per il Dark Universe e il sequel Indiana Jones 5 diretto da James Mangold e in uscita il 29 luglio 2022.

You Should Have Left debutta negli Stati Uniti direttamente on demand il 19 giugno.

Fonte: Collider