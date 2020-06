Jake Gyllenhaal protagonista del thriller basato sul fumetto Snow Blind

Di Pietro Ferraro martedì 9 giugno 2020

La graphic-novel "Snow Blind" arriva al cinema Ollie Masters e Tyler Jenkins.

Jake Gyllenhaal ha firmato come protagonista e produttore del thriller Snow Blind, basato sull'omonima graphic-novel creata da Ollie Masters e Tyler Jenkins.

Gyllenhaal sarà diretto da Gustav Möller al suo debutto in lingua inglese, il regista ha diretto l'acclamato thriller danese Il colpevole - The Guilty. Möller dirige da una sceneggiatura di Patrick Ness (Sette minuti dopo la mezzanotte, The Class).

Il fumetto originale segue un ragazzo che scopre che la sua famiglia è nel programma di protezione testimoni. Il film è descritto come un mix tra Prisoners di Denis Villeneueve con Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal e Vivere in fuga di Sidney Lumet, dramma del 1988 con protagonista River Phoenix.

La trama ufficiale del fumetto:





Cosa succede quando scopri che i tuoi genitori non sono le persone che pensavi fossero? Per l'adolescente del liceo Teddy, la vita in un sobborgo assonnato in Alaska si capovolge quando pubblica innocentemente una foto di suo padre online, solo per sapere che lui e la sua famiglia partecipano al programma di protezione testimoni. Un uomo in cerca di vendetta invade la loro città, seguito poco dopo da agenti dell'FBI...ma cosa accade se le ragioni di suo padre per entrare nel programma non sono così innocenti come afferma?

Gyllenhaal produrrà il film con Riva Marker attraverso la Nine Stories in collaborazione con Ross Richie, Stephen Christy e Adam Yoelin di BOOM! Studios, la casa editrice che ha pubblicato il fumetto originale.

Gyllenhaal dopo aver interpretato Mysterio in Spider-Man: Far From Home e un critico d'arte nell'horror Velvet Buzzsaw di Netflix, sarà prossimamente in The Division, adattamento dell'omonimo videogioco; nel thriller Rio dove sarà un giornalista finanziario che si reca a Rio de Janeiro e si ritrova coinvolto in un complotto che include l'inscenare la morte di un suo danaroso amico interpretato da Benedict Cumberbatch; nel dramma d'azione The Anarchists vs ISIS di Daniel Espinosa su un gruppo di attivisti americani che unisce le forze con un gruppo di milizie curde per sconfiggere l'ISIS in Siria e infine in Finest Kind, crime-thriller con Ansel Elgort e Zendaya che racconta di due fratelli di Boston coinvolti in un sindacato del crimine organizzato.

Fonte: Deadline