Stasera in tv: "La regina del peccato" su Rai 2

Di Pietro Ferraro mercoledì 10 giugno 2020

Su Rai Due il thriller canadese di Jean-François Rivard con Christa B. Allen, Richard de Klerk, Amber Goldfarb e Inga Cadranel.

Rai Due stasera propone "La regina del peccato", film thriller del 2018 diretto da Jean-François Rivard e interpretato da Christa B. Allen, Richard de Klerk, Amber Goldfarb e Inga Cadranel.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Christa B. Allen: Posy Pinkerton

Richard de Klerk: Jack Wickley

Amber Goldfarb: Laura Pinkerton

Inga Cadranel: Stella

Sergio Di Zio: Detective Dagliesh

Marc Thibaudeau: Charlie

Dean Armstrong: Alexander Gorser

Zoé Boivin: Ragazza bionda

Joelle Jeremie: Ragazza tatuata

Don Jordan: Billie





La trama

Posy Pinkerton (Christa B. Allen) ha bisogno di uscire dal suo guscio. Per questa monogama seriale quasi trentenne la vita è stata tranquilla. Ha Tom, il suo fidanzato dottore; la sua fiorente carriera come illustratrice medica e un hobby secondario come artista visiva. Ma dopo un incontro casuale con Jack (Richard de Klerk), un uomo d'affari bello e mondano, il guscio di Posy inizia ad incrinarsi. Lo trova misterioso e lui la trova affascinante, e per Posy è un'opportunità per provare fiducia in se stessa. Posy è riluttante a portare il rapporto oltre il futile flirt, ma sua cugina Laura (Amber Goldfarb), che ha un carattere agli antipodi, la spinge a godersi un'ultima avventura prima di creare una vita e una famiglia con Tom, il suo unico e solo amore. Il crescente desiderio di Posy di essere libera da briglie morali le permette di esercitare il suo io interiore con Jack, creando un alter ego che Posy chiama la Regina del peccato. Posy però non sa che il suo lasciarsi andare con Jack equivale ad un vero e proprio patto con il diavolo.





Curiosità