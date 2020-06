All Night Long: Disney e Lionel Ritchie per un nuovo film musicale

Di Pietro Ferraro mercoledì 10 giugno 2020

Disney sta sviluppando un lungometraggio musicale live-action ispirato alla hit più amata del cantante Lionel Ritchie.

"All Night Long", una delle hit più popolari di Lionel Ritchie, diventerà il fil rouge di un nuovo progetto che Disney sta attualmente sviluppando allo scopo di trarne un lungometraggio musicale per il grande schermo.

Il sito Variety riporta che il progetto live-action sarà basato su un trattamento scritto da Richie che il cantautore ha venduto allo studio in gennaio. Per la sceneggiatura è stato reclutato Pete Chiarelli (Crazy & Rich), con Richie che produrrà con il suo manager, Bruce Eskowitz, e con Dana Brunetti e Matt Del Piano di Cavalry Media.

Dopo 14 anni come frontman dei Commodores, Lionel Ritchie nel 1982 intraprende la carriera di solista vendendo oltre 100 milioni di dischi, diventando uno degli artisti che ha venduto più dischi nel mondo. Richie ha vinto un Oscar e un Golden Globe alla migliore canzone originale per "Say You, Say Me", colonna sonora del film drammatico Il sole a mezzanotte del 1986 e quattro Grammy, incluso uno per il singolo per beneficenza "We Are the World", che ha scritto insieme a Michael Jackson, eletta Canzone dell'anno nel 1985 con oltre 20 milioni di copie vendute. Nel 2016 Richie è entrato nella "Hall of Fame" dei cantautori grazie al successo di hit come" Endless Love", duetto con Diana Ross e colonna sonora del film Amore senza fine, “Truly”, “Three Times a Lady” e “All Night Long”. Ritchie si è cimentato anche come attore apparendo in Uno sguardo dal cielo, remake del 1996 del classico La moglie del vescovo, diretto da Penny Marshall e interpretato da Denzel Washington e Whitney Houston. Attualmente Richie ricopre il ruolo di giudice per American Idol, talent show di proprietà della Disney.

Fonte: Variety