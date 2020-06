Si muore solo da vivi arriva direttamente in digitale il 19 giugno

Di Pietro Ferraro giovedì 11 giugno 2020

L'opera prima di Alberto Rizzi con Alessandro Roia e Alessandra Mastronardi sarà disponibile on demand a partire dal 19 giugno.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Si muore solo da vivi, opera prima di Alberto Rizzi arriverà direttamente on demand il prossimo 19 giugno.

Il film segue le vicissitudini del quarantenne Orlando, interpretato da Alessandro Roia di Romanzo Criminale e The End? L'inferno fuori, che ha tutta l'aria del perdente: ex leader della band “Cuore aperto”, ha appeso il microfono al chiodo e vive alla giornata in una baracca sulle sponde del Po, pigro e solitario. Finché il terremoto del 2012 non lo costringe a mettersi di nuovo in gioco, tra nipoti di cui prendersi cura, la band di improbabili amici da rimettere in piedi, e soprattutto Chiara, un amore mai dimenticato che torna ad affacciarsi dal passato…

Il cast è completato da Alessandra Mastronardi, Neri Marcorè, Francesco Pannofino Marco Morellini, Barbara Corradine Andrea Libero Gherpelli, Paolo Cioni, Annalisa Bertolotti con la partecipazione straordinaria di Amanda Lear, Red Canzian e Ugo Pagliai.

NOTE DI REGIA





Ho voluto realizzare, con profondità e leggerezza, una commedia romantica sulle seconde occasioni, che ci piombano nella vita e rimescolano le carte, ambientata nella provincia emiliana, in un mondo stralunato di musicisti di provincia, di pescatori e balere color zafferano. Un inno alla vita, all’amore e all’amicizia che bussano improvvisi alla porta di un ex-musicista ormai fallito a cui Alessandro Roia ha saputo regalare una grande ironia e tenerezza affiancato da Alessandra Mastronardi, nei panni dell’eterno amore perduto e sempre ricercato.

"Si muore solo da vivi" è prodotto da Nicola Fedrigoni e Valentina Zanella, per KPlusFilm(K+),che dopo il successo di critica e di pubblico ottenuto con Finché c’è prosecco c’è speranza scommettono su una nuova opera prima, raccontando questa volta l'eccellenza delle terre lungo il Po, in una commedia romantica piena di colori e sentimenti. K+ produce film indipendenti, guardando ad un cinema classico, fatto di generi diversi, profondità e leggerezza, territorio e sogno. Un cinema d’intrattenimento di qualità che sappia raccontare storie originali e contemporanee, estrose e sincere.