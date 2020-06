7500: nuovo trailer del thriller originale Amazon con Joseph Gordon-Levitt

Di Pietro Ferraro giovedì 11 giugno 2020

Joseph Gordon-Levitt copilota di un volo di linea sequestrato da terroristi nel nuovo film originale Amazon in arrivo su Prime Video.

Disponibile un nuovo trailer di 7500, il thriller ad alta quota con protagonista Joseph Gordon-Levitt nei panni di un copilota di un volo di linea sequestrato da terroristi. Il film è una produzione originale Amazon Studios che debutterà negli Stati Uniti su Prime Video dal 19 giugno.

Gordon-Levitt interpreta Tobias, un giovane copilota americano su un volo da Berlino a Parigi. Poco dopo il decollo, improvvisati terroristi armati di coltelli irrompono improvvisamente nell'abitacolo, ferendo sia il pilota che Tobias, che contattano rapidamente il controllo di terra per pianificare un atterraggio di emergenza. Ma quando i dirottatori uccidono un passeggero e minacciano di ucciderne di più se non li farà rientrare nella cabina di pilotaggio, quest'uomo normale deve affrontare una prova straordinaria.

Il film è interpretato da Omid Memar (Il caso Collini), Passar Hariky, Hicham Sebiai, Paul Wollin (Nightlife), Murathan Muslu (Cold Hell - Brucerai all'inferno), Aurélie Thépaut (Solo gli amanti sopravvivono), Aylin Tezel (Il destino di un soldato), Cornel Nussbaum, Carlo Kitzlinger, Michael Lutzmann, Denis Schmidt (Noi siamo l'onda), Christoph Wielinger e Max Schimmelpfennig (Dark).

L'azione del film si svolge tutta all'interno dell'abitacolo con l'aggiunta di ciò che si scorge dalle videocamere che consentono ai piloti di vedere al di la della porta della cabina. Il film è diretto dal tedesco Patrick Vollrath, regista esordiente candidato all'Oscar per il corto live-action Everything Will Be Okay.

Come uno dei grandi attori della sua generazione, Joseph Gordon-Levitt porta una dimensione completamente nuova a questo personaggio. Glen Basner - CEO di FilmNation Entertainment

Il titolo del film non allude al numero del volo, come nell'horror di Takashi Shimizu, ma al codice squawk 7500. In caso di dirottamento, il pilota inserisce il codice ("squawks") nel transponder, un dispositivo elettronico di bordo utilizzato per identificare l'aeromobile sui sistemi di monitoraggio radar del controllo del traffico aereo (ATC). Il codice Squawk 7500 avvisa silenziosamente l'ATC della situazione all'insaputa del dirottatore.

Fonte: Deadline