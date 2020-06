Skyman: nuovo trailer del thriller con incontro alieno di Daniel Myrick

Di Pietro Ferraro giovedì 11 giugno 2020

Il co-regista di The Blair Witch Project racconta la storia dell'incontro con un alieno di un ragazzino di 10 anni e della sua influenza sulla vita adulta di quel ragazzino.

Disponibile un nuovo trailer di Skyman, un thriller fantascientifico incentrato sui rapimenti alieni diretto da Daniel Myrick, già co-regista di The Blair Witch Project. Myrick documenta in formato found footage la storia di Carl Merryweather che crede di aver avuto un incontro alieno a 10 anni e ora sta cercando di riconnettersi con l'UFO nello stesso luogo.

Era una fredda serata di ottobre nel mezzo del deserto del Mojave nel 1987, quando un giovane Carl Merryweather ebbe un'esperienza che gli cambiò per sempre la vita. Dopo aver appena ricevuto la sua nuovissima pistola ad aria compressa, Carl era in cerca di furbi conigli che abitavano le infinite miglia di sabbia e macchia che circondano la residenza di famiglia completata di recente, più accuratamente descritto come un "onorato rifugio di sopravvivenza", da suo padre. Ma invece di trovare la sua preda accovacciata sotto un pezzo di terra arida o nascosta in un cespuglio di Creosoto, Carl scoprì una "forma di vita" molto più sfuggente che discendeva gli incontaminati cieli di sopra. Carl afferma di aver incontrato un alieno.

Dopo il grande successo di "The Blair Witch Project" i co-registi Eduardo Sanchez e Daniel Myrick hanno preso strade separate. Sanchez ha inanellato una serie di titoli interessanti con Altered, Seventh Moon ma soprattutto un paio di found footage davvero buoni: l'horror demoniaco Lovely Molly e l'horror con Bigfoot Exists. A Myrick non è andata altrettanto bene con gli horror Believers e Solstice, il thriller fantascientifico The Objective e il crime-thriller per la tv Under the Bed.

Sono cresciuto in un'era in cui i discorsi su UFO, Bigfoot e il" Triangolo del diavolo "erano di gran moda ispirate dalle esperienze personali di così tante persone non dissimili da Carl Merryweather. Sia che tu creda nella legittimità di questi resoconti o no, rivelano una verità umana più profonda che trovo abbastanza convincente e parlo all'idea che così tanti di noi sono alla ricerca di qualcosa di più grande di noi stessi e sono entusiasta di portare finalmente un po' di quel mistero sul grande schermo. Daniel Myrick - Regista

Gravitas Ventures rilascerà "Skyman" di Daniel Myrick nei "drive-in" statunitensi a partire dal 30 giugno e on demand la settimana successiva.

